Пожару в центре Петербурга присвоили третий ранг сложности
Ранг тушения пожара в Центральном районе Петербурга повышен до третьего (из пяти - ИФ), сообщает в воскресенье пресс-служба управления МЧС по городу. По ее данным, это произошло в 16:23.
Ранг тушения пожара в Центральном районе Петербурга повышен до третьего (из пяти - ИФ), сообщает в воскресенье пресс-служба управления МЧС по городу. По ее данным, это произошло в 16:23.
На месте пожара работают 89 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.
В ведомстве уточнили, что на площади 300 кв. метров горит кровля трехэтажной пристройки к пятиэтажному зданию на Лиговском проспекте, 115. Ранее в МЧС сообщали о возгорании в жилом доме по этому адресу.
Сообщение о пожаре в здании на Лиговском проспекте поступило в экстренные службы около 15:28. Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места пожара: Лиговский проспект заволокло густым дымом, на дороге плохая видимость.
Согласно открытым источникам, здание на Лиговском, 115 построено в 1886 году. Некогда это был доходный дом, сейчас - жилой.