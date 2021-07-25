Пожару в центре Петербурга присвоили третий ранг сложности

На месте пожара работают 89 сотрудников МЧС и 22 единицы техники.

В ведомстве уточнили, что на площади 300 кв. метров горит кровля трехэтажной пристройки к пятиэтажному зданию на Лиговском проспекте, 115. Ранее в МЧС сообщали о возгорании в жилом доме по этому адресу.

Сообщение о пожаре в здании на Лиговском проспекте поступило в экстренные службы около 15:28. Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места пожара: Лиговский проспект заволокло густым дымом, на дороге плохая видимость.