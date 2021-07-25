В воскресенье продолжаются Дни открытых хуторов
В воскресенье продолжаются Дни открытых хуторов, торжественно открытые в субботу министром сельской жизни Урмасом Круузе на хуторе Кальде в Валгамаа.
В воскресенье продолжаются Дни открытых хуторов, торжественно открытые в субботу министром сельской жизни Урмасом Круузе на хуторе Кальде в Валгамаа.
Как отметил министр на церемонии открытия, хутор Кальде отлично передает цель мероприятия — знакомить с приготовлением эстонских блюд и популяризировать местную кухню, свести вместе производителей и потребителей и показать, что в деревне можно жить, и самое главное — можно жить хорошо.
Министр поблагодарил все хуторские хозяйства и сельских предпринимателей за их вклад в продвижение жизни в отдаленных районах и за то, что наш стол накрыт замечательными отечественными продуктами питания.
В эти выходные для посетителей открыты почти 300 хуторов и сельских предприятий по всей Эстонии, Дни открытых хуторов проводятся седьмой раз.
В 2020 году Дни посетили 213 000, а в 2019 году 195 000 человек.
Дни открытых хуторов организуют Министерство сельской жизни, Центр сельскохозяйственных исследований, Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата и Центральный союз хуторян Эстонии. К организации также привлечены местные инициативные группы Leader и Эстонское сельское движение Kodukant.