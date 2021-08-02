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  • Российский гимнаст принес еще одну медаль в копилку сборной

Российский гимнаст принес еще одну медаль в копилку сборной

Сегодня на Олимпиаде в Токио прошли соревнования по опорному прыжку в спортивной гимнастике среди мужчин. Чемпионом стал кореец Син Джи Хван.

При этом он набрал столько же баллов, сколько российский гимнаст Денис Аблязин, но его прыжок был выше сложностью, поэтому россиянин стал лишь вторым.

Бронза досталась армянскому спортсмену Артуру Давтяну. Еще один россиянин Никита Нагорный занял лишь пятое место.

Трансляцию на Rus.Postimees комментировали журналист Стас Кузнецов и тренер по спортивной гимнастике Наталья Чернейко.

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