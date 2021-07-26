Утонули двое мужчин: перед купанием оба употребляли алкоголь

В 16:31 поступило сообщение, что в порту Мехикоорма волости Ряпина, Пыльвамаа, утонул мужчина. Он позвал на помощь, попробовал выкарабкаться по крутому берегу, а потом снова упал в глубоком месте в воду и больше уже на поверхности не показывался. Местный аквалангист вместе со спасателями стали его искать, но безрезультатно.

Для поисков в числе прочего использовали рыболовную сеть. Утонувшего 33-летнего мужчину нашел в 20:.15 прибывший на место происшествия профессиональный водолаз. До того, как пойти в воду, утонувший проводил время в компании, употреблявшей алкоголь в опасных количествах. Те, с кем он проводил время, запрещали ему идти в воду, однако не смогли удержать его от купания.

В 18:17 спасателям сообщили, что в деревне Труута волости Отепя в Валгамаа из пруда близ мостков достали 50-летнего мужчину, который за 15 минут до этого скрылся под водой. Его местонахождение сразу же нашли с помощью принадлежащего частному лицу дрона. Сначала пострадавшего пытались оживить оказавшиеся рядом люди, потом прибывшие на место происшествия спасатели, затем скорая помощь. Оживить его, к сожалению, не удалось. По предварительным данным, утонувший перед тем, как зайти в воду, употребил немного алкоголя.

Спасатели напоминают, что вода и алкоголь несовместимы. Совместно влияние жары и алкоголя непредсказуемы, человек может потерять сознание или могут появиться другие проблемы со здоровьем, и тогда не получив срочной помощи, человек может утонуть. Чтобы купание было безопасным, следует купаться там, где дежурят спасатели, где дно водоема понижается постепенно, а держаться при этом нужно вблизи берега.

Во Всемирный день предотвращения утоплений, который отмечается в воскресенье, 25 июля, Спасательный департамент указал среди статистических данных о несчастных случаях на воде, что, по состоянию на сегодняшний день, этим летом в неделю тонули как минимум три человека.

«Начиная с Иванова дня, мы теряем не менее трех человек в неделю в результате несчастных случаев на воде», - сообщил Спасательный департамент в социальных сетях.

Самая распространенная причина утопления - падение в воду: 12 из 37 смертей в воде произошли именно так. В результате купания в этом году утонули одиннадцать человек, восемь человек во время рыбалки и один человек во время катания на льду.