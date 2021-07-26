Президент Мексики предложил создать аналог ЕС в Латинской Америке

«Модель, навязанная более двух веков назад, исчерпала себя; у нее нет будущего. Сделать нечто подобное Европейскому союзу, но привязанное к нашей истории, нашей реальности и нашей идентичности», - цитирует издание слова Лопеса Обрадора.