Как местная молодёжь решает проблемы эстонского общества

Участница клуба Екатерина делится своими впечатлениями: «Мне очень нравится в клубе потому, что это отличная возможность завести новые знакомства и бесплатно подтянуть знания английского языка. В клубе нет возможности говорить на другом языке, поэтому стараешься быть уверенным и выйти из своей зоны комфорта. На данный момент я лучше говорю по английски, но, тем не менее, не собираюсь уезжать учиться за границу».

ФОТО: личный архив

YEC не останавливается на достигнутом. «Сейчас летом мы экспериментируем - пробуем вводить всяческие новые форматы, например Board Game Club (Клуб по настольным играм), чтобы понять, что интересно людям»,- комментирует Дэвид. Ребята поняли, что от формата Speaking Club, который ориентирован только на говорение, они откажутся и будут скорее ориентироваться на игры, различные задания, и чтобы пришедшие каждый раз узнавали что-то новое. Клуб расширяется и скорее всего скоро в команду будут набирать новых ребят.

Одной из самых больших трудностей для клуба был, как ни странно, период коронавируса. Онлайн-встречи не пользовались большой популярностью и активность посещения упала. На одну из онлайн-встреч не пришёл ни один человек, в то время как раньше на оффлайн-встречи в осенний сезон ходило порядка 30. В летний период YEC приглашает обратно на встречи своих старых участников и просит их приглашать друзей. В помощь, конечно же, и молодёжные работники, которые вывешивают анонсы и рассказывают о клубе людям, которые посещают другие мероприятия в молодёжном центре. Осенью команда клуба пишет школам о возможности посещения Youth English Club.

Факт, что в клубе рады абсолютно всем, символизирует стоящая на аватарке в Инстаграме клуба (@yec_tln) корги. Корги - это популярная в Великобритании порода собак и, как говорят сами ребята, корги доброжелательные и общительные, что отражает ценности клуба. Рассматривая Инстаграм-аккаунт поближе, можно заметить стоящий в профиле рядом с флагами Эстонии и Европы радужный флаг, что опять же символизирует намерения клуба, то есть объединение абсолютно разных людей.

Второй проект молодых людей - это Black Peach Media, который ориентирован уже на всю европейскую молодёжь и является единственным молодёжным медиа в Европе. Цель медиа схожа с целью клуба по английскому, только уже на более глобальном уровне - объединить европейскую молодёжь разного культурного происхождения, чтобы сохранить мир. Аналогично первому проекту Black Peach Media растёт и развивается, на что указывает обновление концепции медиа и готовность участников медиа финансово вкладываться в коммерческое развитие проекта.