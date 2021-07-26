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Как местная молодёжь решает проблемы эстонского общества

Цель клуба - не только в изучении английского языка. ФОТО: личный архив

Год назад предприимчивый таллиннский школьник по имени Артём Белков создал клуб по изучению английского языка Youth English Club, которому 16 июля исполнился год. За это время проект успел удостоиться таких наград, как Европейская премия гражданина и Suured teod. Цель же клуба состоит далеко не только в изучении английского языка. Молодой человек хотел создать такую площадку, которая сможет объединить людей разных культур, национальностей, традиций и мнений.

“Идея создать клуб YEC пришла очень просто. Я всегда видел, что в Эстонии есть проблема отсутствия коммуникации между эстоноязычными и русскоязычными жителями. В особенности это распространено среди молодёжи, так как одни ходят в эстонские школы, другие в русские, вследствие чего получается, что мы живём двумя разными общинами. Первая не понимает вторую, вторая не понимает первую, и из-за этого у нас появляются недопонимания и трудности. Идея была создать такую площадку, где эстоноговорящие и русскоговорящие ребята смогут общаться между собой, заводить друзей другой культуры и таким образом сплотиться”, - рассказывает создатель Youth English Club Артём Белков о том, как ему пришла идея создать клуб.

Начинал Артём в одиночку, а первые встречи проходили в Таллиннской Национальной Библиотеке. Время шло, клуб становился всё популярнее: помещение библиотеки уже не вмещало всех присутствующих, а к команде клуба начали присоединяться первые заинтересовавшиеся. На данный момент в команду клуба входит целых 15 человек, трое из которых организовывают встречи клуба, а остальные 11 занимаются вторым проектом клуба под названием Black Peach Media.

ФОТО: личный архив

Сейчас встречи YEC проходят в Kesklinna Noortekeskus, на который Артём наткнулся абсолютно случайно. «Молодёжный центр был согласен нам помочь да и атмосфера тут очень приятная», - рассказывает Артём. Организацией встреч клуба занимаются Андрей Сазонов, Дэвид Кирьянов и Александрина Смирнова. Андрей, который на данный момент является главой клуба, присоединился к проекту летом прошлого года. «Я понял, что убиваю время впустую. Увидел, что проводится Youth English Club, и подумал, что это хорошая возможность заняться чем-то полезным”, - делится своим опытом Андрей. Дэвиду же пришло на электронную почту письмо с рекламой клуба. Дэвид добавляет: «Я вообще люблю авантюры, пошёл посмотрел и в итоге мне понравился этот проект».

Встречи клуба обычно состоят из обсуждений различных тем, игр и выступлений спикеров. Темы обсуждений - это обычно интересные для молодёжи темы, острых же тем организаторы стараются избегать. Спикеры приезжали из таких стран, как США, Британия, Южный Судан, Украина, Армения, Индия, Франция, Германия, Италия и Австрия. Темы, на которые говорят спикеры, абсолютно разные. На одной из встреч эколог рассказывал про ситуацию в мире, на другой побывал, например, студент из Нидерландов, который приехал в Эстонию по программе обмена. Одним из самых запоминающихся спикеров стал студент из Африки. Его история примечательна тем, что сейчас он закончил одну элитную школу и теперь будет учиться в не менее элитном американском университете, учитывая, что его родители не образованы. «Этот человек прошёл тысячи километров пешком, чтобы получить образование, и для нас было очень важно выступить у нас», - добавляет Артём.

ФОТО: личный архив

Так что в клубе точно не соскучишься: можно как попрактиковать свой английский, так и выйти из зоны комфорта, пообщаться с новыми людьми и вдоволь посмеяться. Харизматичные ведущие и молодёжные работники держат динамику мероприятия и задействуют каждого из присутствующих. Также на праздновании годовщины клуба можно было наблюдать душевную картину прощания со всеми полюбившиеся волонтёром из Германии Рабеа. А в промежутке между играми гости могли угоститься свежеиспечённым пирогом.

Участница клуба Екатерина делится своими впечатлениями: «Мне очень нравится в клубе потому, что это отличная возможность завести новые знакомства и бесплатно подтянуть знания английского языка. В клубе нет возможности говорить на другом языке, поэтому стараешься быть уверенным и выйти из своей зоны комфорта. На данный момент я лучше говорю по английски, но, тем не менее, не собираюсь уезжать учиться за границу».

ФОТО: личный архив

YEC не останавливается на достигнутом. «Сейчас летом мы экспериментируем - пробуем вводить всяческие новые форматы, например Board Game Club (Клуб по настольным играм), чтобы понять, что интересно людям»,- комментирует Дэвид. Ребята поняли, что от формата Speaking Club, который ориентирован только на говорение, они откажутся и будут скорее ориентироваться на игры, различные задания, и чтобы пришедшие каждый раз узнавали что-то новое. Клуб расширяется и скорее всего скоро в команду будут набирать новых ребят.

Одной из самых больших трудностей для клуба был, как ни странно, период коронавируса. Онлайн-встречи не пользовались большой популярностью и активность посещения упала. На одну из онлайн-встреч не пришёл ни один человек, в то время как раньше на оффлайн-встречи в осенний сезон ходило порядка 30. В летний период YEC приглашает обратно на встречи своих старых участников и просит их приглашать друзей. В помощь, конечно же, и молодёжные работники, которые вывешивают анонсы и рассказывают о клубе людям, которые посещают другие мероприятия в молодёжном центре. Осенью команда клуба пишет школам о возможности посещения Youth English Club.

Факт, что в клубе рады абсолютно всем, символизирует стоящая на аватарке в Инстаграме клуба (@yec_tln) корги. Корги - это популярная в Великобритании порода собак и, как говорят сами ребята, корги доброжелательные и общительные, что отражает ценности клуба. Рассматривая Инстаграм-аккаунт поближе, можно заметить стоящий в профиле рядом с флагами Эстонии и Европы радужный флаг, что опять же символизирует намерения клуба, то есть объединение абсолютно разных людей.

Второй проект молодых людей - это Black Peach Media, который ориентирован уже на всю европейскую молодёжь и является единственным молодёжным медиа в Европе. Цель медиа схожа с целью клуба по английскому, только уже на более глобальном уровне - объединить европейскую молодёжь разного культурного происхождения, чтобы сохранить мир. Аналогично первому проекту Black Peach Media растёт и развивается, на что указывает обновление концепции медиа и готовность участников медиа финансово вкладываться в коммерческое развитие проекта.

Что делать, если очень хочется посетить встречу клуба, но стесняешься своих знаний английского или большого количества незнакомых людей? Артём, создатель клуба, поделился своим опытом: «Когда я создавал клуб, у меня английский был “ниже плинтуса”, у меня было много ошибок и плохое произношение, но это не мешало мне его вести и даже вывести на государственный уровень. Пока не начать практиковать английский, он лучше не станет, сколько учебников ни прочитай». «А если стесняешься, то мы все пришли в клуб замкнутыми и не хотели ни с кем разговаривать, но встретили правильных людей, которые помогли нам раскрепоститься и показали, что быть открытым в жизни намного легче», - добавляет Андрей.

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