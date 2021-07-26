Как местная молодёжь решает проблемы эстонского общества
Год назад предприимчивый таллиннский школьник по имени Артём Белков создал клуб по изучению английского языка Youth English Club, которому 16 июля исполнился год. За это время проект успел удостоиться таких наград, как Европейская премия гражданина и Suured teod. Цель же клуба состоит далеко не только в изучении английского языка. Молодой человек хотел создать такую площадку, которая сможет объединить людей разных культур, национальностей, традиций и мнений.