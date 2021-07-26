Андрус Ансип: в моем правительстве Аннели Отт уже бы не работала

"Но здесь нет никакого примера, если министр культуры создает впечатление, что она против вакцинации. Министр культуры должен прежде всего выступать за то, чтобы деятели культуры могли выполнять свою работу, чтобы люди могли быть частью нашей богатой культуры", - заявил Ансип в интервью Vikerraadio.

"А если люди не прививаются сами или если им демонстрируют такой пример, что вакцинация бессмысленна, то министр точно не выполняет наилучшим образом поставленные перед ним задачи", - добавил бывший премьер-министр, ныне депутат Европейского парламента Андрус Ансип (Партия реформ), подчеркнув, что будь он премьером, он не оставил бы такого министра в своем правительстве.