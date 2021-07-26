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Лайнер Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия

Экипаж самолета Belavia сообщил о нештатной ситуации. ФОТО: Maxim Shemetov

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, следующий из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия, сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью, сказал собеседник агентства. "Самолет направляется в Воронеж, где, как ожидается, совершит вынужденную посадку", - добавил источник.

По предварительным данным, на борту возникла нештатная ситуация.

"Экипаж подал сигнал бедствия спустя час после вылета. Лайнер получил разрешение диспетчеров на экстренную посадку в Воронеже. Сейчас самолет быстро снижается", - сказал источник.

Самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia всего пять лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался, уточнил собеседник агентства.

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