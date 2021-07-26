Видео ⟩ Метеор заставил небо Норвегии засиять

По словам очевидцев, вслед за яркими вспышками света были слышны громкие взрывы. В норвежскую полицию также поступило несколько звонков, но сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало.

По данным Норвежской сети метеоров, вчера ранним утром огненный шар был виден в Норвегии и на большей части Скандинавии не менее пяти секунд. Он двигался со скоростью 16,3 километра в секунду, или 58 680 километров в час.

Meteoor Norra kohal. ФОТО: NORSK METEOR NETTVERK/Reuters/Scanpix

Группа экспертов, вероятно, ищет метеорит, упавший в лесу недалеко от столицы Осло, пишет Би-би-си. Предварительные данные показывают, что небесное тело, возможно, упало примерно в 60 километрах от Осло в районе Финнемарка.

Thought about going meteor hunting this morning.

But an expert said on TV to look for a rock slightly smaller than a football.

Not many of those in Norway!! 🙄 pic.twitter.com/37L0ZEXseA — Richard Wood 🇬🇧 (@RichWoodUK) July 26, 2021

Норвежский астроном Вегард Рекаа сообщил Би-би-си, что туристы в этом районе сообщили о громком взрыве. Один путешественник сказал ему, что видел вблизи огненный шар, но подумал, что его друзья пошутили над ним.