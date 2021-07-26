Пн, 26.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Видео ⟩ Метеор заставил засиять небо Норвегии

Meteoor Holmestrandi kohal. ФОТО: HOLMESTRAND UTVIKLING AS/Reuters/Scanpix

Ночью норвежцев удивил упавший на юго-востоке страны метеор, который заставил ночное небо на несколько секунд засиять.

По словам очевидцев, вслед за яркими вспышками света были слышны громкие взрывы. В норвежскую полицию также поступило несколько звонков, но сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало.

По данным Норвежской сети метеоров, вчера ранним утром огненный шар был виден в Норвегии и на большей части Скандинавии не менее пяти секунд. Он двигался со скоростью 16,3 километра в секунду, или 58 680 километров в час.

Метеор над Норвегией. ФОТО: NORSK METEOR NETTVERK/Reuters/Scanpix

Группа экспертов, вероятно, ищет метеорит, упавший в лесу недалеко от столицы Осло, пишет Би-би-си. Предварительные данные показывают, что небесное тело, возможно, упало примерно в 60 километрах от Осло в районе Финнемарка.

Норвежский астроном Вегард Рекаа сообщил Би-би-си, что туристы в этом районе сообщили о громком взрыве. Один путешественник сказал ему, что видел вблизи огненный шар, но подумал, что его друзья пошутили над ним.

По предварительным данным, метеорит мог весить не менее 10 килограммов. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back