Галерея ⟩ В Центристской фракции новый председатель

20 июля Центристская партия отозвала Майлис Репс с должности председателя фракции Центристской партии в Рийгикогу. В ноябре прошлого года издание Õhtuleht выяснило, что она использовала служебный автомобиль и водителя, чтобы возить своих детей в школу.

29 января, за десять дней до избрания Репс на должность председателя фракции, стало известно, что начатое в отношении нее дело о проступке было переквалифицировано в уголовное дело.

Позднее стало известно, что Репс также позволила министерству образования и науки заплатить за проживание ее семьи во время Rally Estonia, а также из офиса она забрала домой кофемашину Jura. Теперь же выяснилось, что во время четырехзначный счет за празднование ее 45-летия был также оплачен Министерством образования и науки.