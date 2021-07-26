Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту российского оппозиционера Алексея Навального. Из реестра ведомства следует, что блокировка была выполнена по решению генпрокуратуры.
При попытке зайти на сайт появляется сообщение, что доступ к нему закрыт на основании закона об информации.
Кроме того, заблокированы сайты соратников политика, в том числе Любови Соболь и Леонида Волкова, а также профсоюза "Альянс врачей" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента). Всего, как сообщил Волков, оказались заблокированными 49 сайтов, связанных с Навальным.
В июне Мосгорсуд признал экстремистскими основанные Навальным структуры - Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (оба также признаны в России организациями, осуществляющими функции иностранного агента), а также штабы политика в российских регонах.
Команда Навального закрыла 39 штабов в российских городах. Многие из работавших там людей уехали из страны, некоторые экс-координаторы штабов стали фигурантами уголовных дел.
Несколько соратников Навального, в том числе бывший глава его московского штаба Олег Степанов, пресс-секретарь Кира Ярмыш и юрист Любовь Соболь проходят обвиняемыми по "санитатному делу", возбужденному после митинга 23 января.
Сам Навальный с февраля находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как политик вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления, ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.
4 июня был подписан закон, запрещающий участвовать в выборах россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими. Причем причастностью может считаться как непосредственное участие в работе таких структур, так и поддержка в соцсетях, финансовая, консультативная, имущественная и иная помощь".