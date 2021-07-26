В Вильяндимаа за три дня горели пять зерновых полей

В пятницу, 23 июля, в 8.36 в деревне Суйслепа загорелись 700 квадратных метров сушеного сена. Пожар потушили спасатели. Сено могло воспламениться от искры, вылетевшей из трактора.

В тот же день, в 15.22, в деревне Лейе горели 20 га зерновых полей, которые спасатели смогли потушить только к 16.36. Было предотвращено распространение огня на фермы.

В 16.16 в деревне Мустивере во время работы комбайна загорелось небольшое зерновое поле. Рабочие ограничили распространение огня огнетушителями. На поле было четыре очага в разных местах, которые окончательно были потушены с помощью спасателей.

В воскресенье, 25 июля, в 12:58 в деревне Ванавески загорелись пять гектаров зерновых полей, которые спасатели потушили почти за полчаса.

В 14:17 в деревне Кокавийдика загорелись 200 квадратных метров зерновых полей. Хозяин вспахал место пожара и потушил его до приезда спасателей.

Спасатели предупреждают, что сейчас в Эстонии царит сильная засуха, леса и поля легко воспламеняются.

«Мы призываем людей быть осторожными при передвижении на природе и избегать любого использования открытого огня или действий, которые могут привести к пожару», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

С 21 июля пожароопасное время объявили в Йыгевамаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа, а также Пярнумаа и Тартумаа.