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  • Олимпиада: 13-летняя японка стала первой в истории чемпионкой в скейтборде

Олимпиада: 13-летняя японка стала первой в истории чемпионкой в скейтборде

Момидзи Нисия. ФОТО: JIJI PRESS

Японка Момидзи Нисия завоевала золото в олимпийских соревнованиях Токио-2020 по скейтбордингу.

Она стала первой в истории Олимпийских игр женщиной-победительницей в этой дисциплине, впервые включенной в программу ОИ. При этом данное достижение японка установила в возрасте 13 лет 330 дней, став, таким образом, второй среди самых молодых триумфаторов Олимпиад, передает «Интерфакс».

Автором рекорда является американка Марджори Гестринг, выигравшая соревнования по прыжкам с трамплина в воду в возрасте 13 лет 268 дней. Это достижение она установила на Олимпиаде-1936 в Берлине.

При этом рекорд Гестринг все же мог пасть в понедельник, если бы Олимпиаду выиграла ставшая в итоге второй бразильянка Раисса Леал, которой на данный момент 13 лет и 203 дня.

Бронзу в скейтбординге завоевала 16-летняя японка Фуна Накаяма.

Накануне были разыграны награды среди мужчин. Первым в истории олимпийским чемпионом в скейтбординге стал представитель Японии Юто Хоригомэ.

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