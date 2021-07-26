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  • На Чудском озере опрокинулась лодка: четыре человека попали в беду

На Чудском озере опрокинулась лодка: четыре человека попали в беду

Пограничник. ФОТО: Laura Oks

В воскресенье вечером пограничникам сообщили, что на Чудском озере перевернулась лодка и четыре человека упали в воду, пишет Tartu Postimees.

Лодка дала течь. К счастью, случившееся заметили на другой находившейся поблизости лодка. Была вызвана помощь, двоих людей взяли к себе на борт. Двоим, оставшимся в воде, бросили спасательные жилеты, поскольку в лодку они не поместились бы.

Прибывшие на место пограничники помогли потерпевшим добраться до лодки и доставили их на берег, где врачи проверили их состояние. Одного из мужчин отправили в больницу.

Пограничники также доставили на берег лодку.

Поскольку расследование все еще продолжается, изначально неизвестно, была ли авария следствием неправильной техники вождения или технической неисправности.

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