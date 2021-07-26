В Таллинне за стрельбу из окна хостела задержаны двое молодых людей
Полиция задержала в Таллинне двух молодых людей: есть основания подозревать их в стрельбе из окна хостела с применением похожего на огнестрельное оружие предмета.
Полиция задержала в Таллинне двух молодых людей: есть основания подозревать их в стрельбе из окна хостела с применением похожего на огнестрельное оружие предмета.
25 июля в центр тревоги сообщили, что из окна хостела на улице Юхкентали молодые люди стреляют из похожего на огнестрельное оружие предмета, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Пыхьяской прокуратуры. Полиция экстренно отреагировала на сигнал, прибыла на место происшествия и задержала молодых людей 23 и 24 лет.
Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.