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  • В Таллинне за стрельбу из окна хостела задержаны двое молодых людей

В Таллинне за стрельбу из окна хостела задержаны двое молодых людей

Полицейская машина. Иллюстративное фото. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Полиция задержала в Таллинне двух молодых людей: есть основания подозревать их в стрельбе из окна хостела с применением похожего на огнестрельное оружие предмета.

25 июля в центр тревоги сообщили, что из окна хостела на улице Юхкентали молодые люди стреляют из похожего на огнестрельное оружие предмета, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Пыхьяской прокуратуры. Полиция экстренно отреагировала на сигнал, прибыла на место происшествия и задержала молодых людей 23 и 24 лет.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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