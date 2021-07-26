К будущему заводу VKG под Кохтла-Ярве возникают вопросы: впереди обсуждения с экологическими активистами
В четверг руководство Viru Keemia Grupp встретится с членами НКО Eesti Metsa Abiks, которые борются за сохранение лесов Эстонии. Защитники леса волнуются, что планируемый целлюлозный завод может быть опасен для природы. VKG также по собственной инициативе пригласил к разговору экологических активистов из Кохтла-Ярве. Вице-мэр этого города Виталий Бородин рассказал, что у него также есть множество вопросов к планируемому заводу.