К будущему заводу VKG под Кохтла-Ярве возникают вопросы: впереди обсуждения с экологическими активистами

“Конечно, если сланец уходит, что-то должно вместо него приходить. С этим никто не спорит, - говорит экологический активист Ольга Курдовская из Кохтла-Ярве. - И я не против. Но это не должна быть за чей-то счет, не должно быть за счет моего здоровья. Нам не должны привирать, как, например, говорить, что запаха не будет совсем, а потом - ну, не совсем. Ведь когда эту махину построят, менять что-то будет уже поздно”.