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  • К будущему заводу VKG под Кохтла-Ярве возникают вопросы: впереди обсуждения с экологическими активистами

К будущему заводу VKG под Кохтла-Ярве возникают вопросы: впереди обсуждения с экологическими активистами

Предприятие VKG в Кохтла-Ярве. ФОТО: Николай Андреев

В четверг руководство Viru Keemia Grupp встретится с членами НКО Eesti Metsa Abiks, которые борются за сохранение лесов Эстонии. Защитники леса волнуются, что планируемый целлюлозный завод может быть опасен для природы. VKG также по собственной инициативе пригласил к разговору экологических активистов из Кохтла-Ярве. Вице-мэр этого города Виталий Бородин рассказал, что у него также есть множество вопросов к планируемому заводу.

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Пресс-секретарь VKG Ирина Боенко сказала, что пока проходят неофициальные встречи с заинтересованными. Но в рамках детальной планировки волость должна будет устроить и открытое общественное обсуждение проекта.

Cтроить новое предприятие планируется на территории волости Люганузе, в месте, где практически никто не живет. Но это место находится в нескольких километрах от Ярвеской части Кохтла-Ярве, где живут 16 тысяч человек.

“Конечно, если сланец уходит, что-то должно вместо него приходить. С этим никто не спорит, - говорит экологический активист Ольга Курдовская из Кохтла-Ярве. - И я не против. Но это не должна быть за чей-то счет, не должно быть за счет моего здоровья. Нам не должны привирать, как, например, говорить, что запаха не будет совсем, а потом - ну, не совсем. Ведь когда эту махину построят, менять что-то будет уже поздно”.

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