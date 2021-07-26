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  • Полиция ищет в Харьюмаа 17-летнего юношу: его жизнь может быть в опасности

Полиция ищет в Харьюмаа 17-летнего юношу: его жизнь может быть в опасности

Андрес. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи людей для выяснения местонахождения пропавшего в Мяннику, волость Саку, Андреса. Жизнь молодого человека может быть в опасности.

В понедельник около 18.15 в полицию сообщили, что Андрес убежал в лес и его не удалось найти. У него также нет с собой мобильного телефона. В последний раз его видели недалеко от карьера Мяннику, однако он может перемещаться в таллиннском районе Нымме или в районе Балтийского вокзала. Родственники обеспокоены его благополучием и здоровьем.

Информация об исчезновении Андреса и его описание переданы районным патрулям, которые начали поиски и собирают информацию о том, где он может быть.

У Андреса темные кудрявые волосы, рост 180 см. На нем белая футболка и черные шорты, с собой у юноши большой черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто увидит Андреса или обладает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

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