Полиция ищет в Харьюмаа 17-летнего юношу: его жизнь может быть в опасности

В понедельник около 18.15 в полицию сообщили, что Андрес убежал в лес и его не удалось найти. У него также нет с собой мобильного телефона. В последний раз его видели недалеко от карьера Мяннику, однако он может перемещаться в таллиннском районе Нымме или в районе Балтийского вокзала. Родственники обеспокоены его благополучием и здоровьем.