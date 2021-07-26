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Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 21 комплект медалей, определятся олимпийские чемпионы в фехтовании, плавании, дзюдо, спортивной гимнастике, тхэквондо, стрельбе, триатлоне, стрельбе из лука, скейтбординге, велоспорте, гребном слаломе, тяжёлой атлетике и настольном теннисе

Британцы Том Дейли и Мэтти Ли одержали сенсационную победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки Они сумели опередить непобедимых китайцев Чэнь Айсэнь и Цао, которые выигрывали практически все в последние восемь лет.

Ранее в понедельник британский пловец Адам Пити принес сборной первое золото на этих Играх на дистанции 100 м брассом.

Британский велосипедист Томас Пидкок стал победителем в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.

Томас Пидкок принес Великобритании еще одну золотую медаль. ФОТО: Reuters

Российские спортсмены получили в понедельник сразу пять наград, причем три золотых медали они выиграли на протяжении часа.

Сначала Бондарь и Минибаев взяли бронзу в прыжках в воду с вышки, уступив парам из Великобритании и Китая.

Затем в финале встретились сразу две российские саблистки, и София Позднякова одержала победу над более опытной Софьей Великой.

После этого российские гимнасты впервые с 1996 года выиграли золото в командном многоборье, и в заключение золотую медаль в тхэквондо завоевал Михаил Храмцов, выступавший с травмой руки.

Обладательнице золотой медали в скейтбординге всего 13 лет. ФОТО: Getty Images

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпийских игр в Токио. Серебряным призёром стала бразильянка Раисса Леал. Бронза досталась японке Фуне Накаяме.

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских играх.

Коронавирус и погода

Организаторы Игр объявили об еще 16 зараженных коронавирусом. Токио сообщил о 1429 новых случаев коронавируса в понедельник в городе, почти вдвое больше, чем неделю ранее. Число заражённых растет, так как столица Японии принимает Олимпийские игры.

Организаторы предупреждают также что во вторник на Токио обрушится тропический шторм, однако надеются, что он никак не изменит расписание соревнований.

Хотя состязания по гребле и стрельбе из лука уже откладывались из-за сильного ветра, на другие виды спорта погодные катаклизмы повлиять не должны.

Понедельник, 26 июля, день третий.

Сегодня на Олимпиаде разыгрывается 21 комплект медалей, определятся олимпийские чемпионы в фехтовании, плавании, дзюдо, спортивной гимнастике, тхэквондо, стрельбе, триатлоне, стрельбе из лука, скейтбординге, велоспорте, гребном слаломе, тяжёлой атлетике и настольном теннисе и других видах спорта.

Некоторые соревнования уже завершились.