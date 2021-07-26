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Во время трансляции церемонии открытия Олимпиады в Токио южнокорейский телеканал MBC использовал изображение лосося, чтобы проиллюстрировать Норвегию, Дракулу - во время выхода сборной Румынии и Чернобыльскую АЭС в качестве визитной карточки Украины.

Пицца как образ Италии, Дракула, олицетворяющий Румынию, Чернобыль как визитная карточка Украины. Именно такими изображениями телеканал в Южной Корее сопровождал появление команд стран-участниц на открытии Олимпиады в Токио.

Южнокорейский телеканал MBC был вынужден принести извинения за бестактность после шквала жалоб, в которых зрители называли картинки оскорбительными и нелепыми.

В ходе прямой трансляции из Токио при появлении на стадионе очередной олимпийской сборной на экране возникала заставка, характеризующая, по мнению телевизионщиков, данную страну.

Суши, пицца и ломтик лосося в качестве символов, соответственно, Японии, Италии и Норвегии были достаточно предсказуемыми.

Но, к примеру, Румынию олицетворял граф Дракула с клыками, Республику Чад - черное сердце, поскольку государство расположено в сердце Африки, а Украину - чернобыльский саркофаг.

Помимо картинок многих зрителей удивили и подписи к ним. Сирию назвали "страной, где 10 лет идет гражданская война", Гаити - "страной, где убили президента", а Маршалловы острова - "бывшим ядерным полигоном США".

Одним из первых, кто привлек к этому внимание записью в "Твиттере", был журналист-фрилансер Рафаэль Рашид.

Следом за ним многие пользователи социальных сетей сочли выбор, по крайней мере, части символов обидным и смехотворным.

"Они что, в самом деле просто брали первое, что всплывает в Google при упоминании страны?" - написал один из них.

Сразу после окончания церемонии на экране появился текст: "Для представления некоторых стран использовались неподобающие изображения и подписи. Мы приносим извинения этим странам, включая Украину и Гаити, а также нашим зрителям".

Генеральный директор канала Пак Сун Хи на пресс-конференции в понедельник извинился еще раз, назвав случившееся непростительной ошибкой и нарушением олимпийских принципов дружбы, солидарности и гармонии, и пообещал впредь не допускать подобного.

Телеканал MBC использовал тот же прием при освещении открытия Олимпиады-2008 в Пекине, и тогда тоже не обошлось без жалоб.