Резак харвестера надрезал в лесу боевую гранату

«Когда днем 24 июля водитель харвестера направил резак на ствол дерева, от него полетели искры. Как выяснилось, к стволу дерева была прикреплена граната. Водитель сразу же позвонил в службу спасения 112», - передала пресс-служба.

Прибывшие к месту происшествия спасатели обезвредили боеприпас. По их словам, если бы резак харвестера прорезал корпус гранаты чуть глубже, всего на несколько миллиметров, произошел бы взрыв.