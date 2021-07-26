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  • Резак харвестера надрезал в лесу боевую гранату

Резак харвестера надрезал в лесу боевую гранату

Граната. Иллюстративное фото. ФОТО: Liis Treimann

В минувшие выходные резак работавшего в лесу харвестера задел боевую гранату. Лишь случайность уберегла от взрыва, сообщил в понедельник BNS Спасательный департамент.

«Когда днем 24 июля водитель харвестера направил резак на ствол дерева, от него полетели искры. Как выяснилось, к стволу дерева была прикреплена граната. Водитель сразу же позвонил в службу спасения 112», - передала пресс-служба.

Прибывшие к месту происшествия спасатели обезвредили боеприпас. По их словам, если бы резак харвестера прорезал корпус гранаты чуть глубже, всего на несколько миллиметров, произошел бы взрыв.

Спасатели департамента ежегодно обезвреживают до 4-5 тысяч боеприпасов. Особенную осторожность следует соблюдать при выполнении работ в регионах, в которых проходили бои Второй мировой войны и где до сих пор можно найти немало опасных боеприпасов.

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