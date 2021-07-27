Яак Ааб: в правительстве нет противников вакцинации

Об этом он заявил в интервью радионовостям ERR, комментируя нежелание своей коллеги по партии, министра культуры Аннели Отт раскрыть данные о прохождении вакцинации, в чем ранее усомнилась эстонская пресса, записав ее в противники иммунизации.

Яак Ааб подчеркнул, что прохождение вакцинации - это личное дело каждого. По его словам, нельзя требовать от человека предоставления данных о том, привился он или нет.