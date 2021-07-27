Яак Ааб: в правительстве нет противников вакцинации
Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) заверяет, что никто из членов кабинета против иммунизации не высказывался, и правительство работает слаженно, передает Rus.ERR.
Министр госуправления Яак Ааб (Центристская партия) заверяет, что никто из членов кабинета против иммунизации не высказывался, и правительство работает слаженно, передает Rus.ERR.
Об этом он заявил в интервью радионовостям ERR, комментируя нежелание своей коллеги по партии, министра культуры Аннели Отт раскрыть данные о прохождении вакцинации, в чем ранее усомнилась эстонская пресса, записав ее в противники иммунизации.
Яак Ааб подчеркнул, что прохождение вакцинации - это личное дело каждого. По его словам, нельзя требовать от человека предоставления данных о том, привился он или нет.
"Все решения принимаются в срок. Ни один из министров не говорил, что прививаться не надо. Вакцинация - это самый эффективный метод, есть и другие надежные способы, и правительство постоянно обсуждает, как их лучше всего внедрить", - заключил Яак Ааб.