Мошенники не дремлют: притворяются и банковскими работниками, и капитанами дальнего плавания
В понедельник 26 июля было возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества. Общий ущерб - более 25 тысяч евро.
В понедельник 26 июля было возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества. Общий ущерб - более 25 тысяч евро.
Живущему в Пыхья-Таллинне потерпевшему позвонили из якобы службы безопасности Swedbank и сообщили, что кто-то пытается сделать переводы с его счета и что необходимо установить дополнительную защиту. Жертва подписала договор своей цифровой подпись, а позже поняла, что это обман. К тому времени со счета уже сняли 4000 евро.
Другому проживающему в Мустамяэ потерпевшему позвонили якобы из банка SEB и сказали, что данные его банковской карты использовались для совершения покупки в эстонском интернет-магазине, а для отмены покупки необходимы данные для входа в систему. Пострадавший ввел свои PIN-коды Smart-ID и позже обнаружил, что со счета было снято более 1400 евро.
Еще одной жертве, проживающей в Мустамяэ, знакомый человек предложил возможность инвестирования в иностранную компанию. После выплаты 21 000 евро жертве пообещали ежемесячно возвращать деньги, но в какой-то момент выплаты прекратились, а со знакомым больше нельзя было связаться.
Еще одна проживающая в Мустамяэ жертва мошенников познакомилась в Интернете с якобы капитаном корабля, который попросил перевести деньги на починку сломанной части судна. Жертва перевела более 600 евро, прежде чем поняла, что это мошенничество.