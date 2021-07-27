Мошенники не дремлют: притворяются и банковскими работниками, и капитанами дальнего плавания

Живущему в Пыхья-Таллинне потерпевшему позвонили из якобы службы безопасности Swedbank и сообщили, что кто-то пытается сделать переводы с его счета и что необходимо установить дополнительную защиту. Жертва подписала договор своей цифровой подпись, а позже поняла, что это обман. К тому времени со счета уже сняли 4000 евро.

Другому проживающему в Мустамяэ потерпевшему позвонили якобы из банка SEB и сказали, что данные его банковской карты использовались для совершения покупки в эстонском интернет-магазине, а для отмены покупки необходимы данные для входа в систему. Пострадавший ввел свои PIN-коды Smart-ID и позже обнаружил, что со счета было снято более 1400 евро.

Еще одной жертве, проживающей в Мустамяэ, знакомый человек предложил возможность инвестирования в иностранную компанию. После выплаты 21 000 евро жертве пообещали ежемесячно возвращать деньги, но в какой-то момент выплаты прекратились, а со знакомым больше нельзя было связаться.