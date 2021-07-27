ФОТО: BBC News

Сегодня будут разыграны 22 комплекта наград в плавании, спортивной гимнастике, фехтовании, тхэквондо, дзюдо, прыжках в воду, академической гребле, тяжёлой атлетике, конном спорте, гребном слаломе, велоспорте и софтболе

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каминский уже завоевали бронзовые награды Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Гандболистки России не смогли одержать победу во втором матче Олимпиады.

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Наоми Осака проиграла в третьем круге олимпийского турнира. Японка, которая зажигала огонь на церемонии открытия Олимпиады, выбыла из соревнований без медалей.

Все представительницы топ-3 на женском теннисном турнире - Эшли Барти, Наоми Осака и Арина Соболенко - проиграли ещё до 1/4 финала.

Британцы Томас Дин и Дункан Скотт принесли своей команде золото и серебро в плавании.

Китаянки Юйси Чэнь и Цзяци Чжан выиграли золото Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки.

Коронавирус и дискриминация на Олимпиаде

Тохар Бутбол. ФОТО: Reuters

Международный олимпийский комитет назвал успешным сдерживание коронавируса на Играх. С начала июля 155 человек, принявших участие в Олимпиаде, сдали положительный тест, общий показатель положительных результатов составил всего около 0,02%.

"Я думаю, что многие страны были бы невероятно, невероятно довольны этой цифрой", - заявил на пресс-конференции официальный представитель МОК Марк Адамс.

МОК также заявил, что расследует случаи, когда спортсмены решают бойкотировать соревнования, на которых выступают олимпийцы сборной Израиля.

Ранее алжирский борец Фетхи Нурин был отправлен домой после отказа драться с Тохаром Бутболом. Нурин сказал, что не может сражаться с израильтянином из-за конфликта между Израилем и палестинцами.

Открытие Олимпиады. ФОТО: Reuters

"МОК изучает каждое дело, которое передается нам, мы расследуем все, что получаем, в том числе и от третьих лиц", - заявили в МОК.

"Равноправие и толерантность - это принципы Олимпийской хартии, и мы от них не отступим. Мы будем занимать жесткую позицию по всем случаям, где спортсмены сталкиваются с дискриминацией", - добавили в комитете.

Вторник, 27 июля, день четвертый

После третьего дня Игр россияне в командном зачете поднялись на четвертое место. Во вторник медальную копилку сборной могут пополнить пловцы, гимнасты, стрелки и фехтовальщицы.

К моменту публикации этой заметки некоторые соревнования уже завершились.

Владислав Ларин. ФОТО: Getty Images

Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира в Токио по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.

Карен Хачанов прошёл в третий раунд теннисного турнира.