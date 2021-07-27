Погранохрана задержала переплывавшего со стороны России Нарову иностранца
В понедельник погранохрана задержала иностранца, который переплывал Нарову из России в Эстонию, и отправили его обратно в Россию.
В понедельник погранохрана задержала иностранца, который переплывал Нарову из России в Эстонию, и отправили его обратно в Россию.
В понедельник сотрудники Нарвского кордона получили сообщение о том, что с российской стороны по реке под «Мостом дружбы» проплывал человек.
Гражданин Туркменистана 1995 года рождения плыл в Эстонию и был задержан полицией и доставлен на Нарвский кордон для расследования, сообщили BNS в Восточной префектуре.
В его отношении было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Правонарушителю было дано предписание покинуть Эстонию, и применен запрет на въезд на пять лет. После этого эстонские власти передали мужчину российской погранохране.