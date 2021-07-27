Погранохрана задержала переплывавшего со стороны России Нарову иностранца

В понедельник сотрудники Нарвского кордона получили сообщение о том, что с российской стороны по реке под «Мостом дружбы» проплывал человек.

Гражданин Туркменистана 1995 года рождения плыл в Эстонию и был задержан полицией и доставлен на Нарвский кордон для расследования, сообщили BNS в Восточной префектуре.