Картина дня: олимпийское золото эстонских фехтовальщиц, новый уровень коронаопасности и убийство в Нарве

Видео 〉 Эстонские фехтовальщицы завоевали олимпийское золото

Эстонская сборная по фехтованию встретилась в олимпийском финале со сборной Южной Кореи и одержала историческую победу - 36:32. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Опасность коронавируса выросла до светло-оранжевого уровня: правительство обсудит ограничения

Если в начале июня опасность коронавируса в Эстонии согласно системе светофоров белой книги была зеленой, то сегодня Эстония достигла уровня светло-оранжевого, то есть у нас высокий риск распространения коронавируса. В четверг правительство обсудит возможные новые ограничения. Читать далее...

В Нарве погибли мужчина и женщина: подозреваемый в поджоге арестован

24 июля Центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Пылевкиви в Нарве произошел пожар, в котором погибли 41-летняя женщина и 39-летний мужчина, сообщили в Пыхьяской окружной прокуратуре. Читать далее...

Соседи погибших в пожаре под Нарвой: в последнее время они постоянно пили

В субботу в садоводстве “Энергетик-3” под Нарвой, около Балтийской электростанции сгорел дачный домик. В пожаре погибли два человека. Прокуратура считает, что это был умышленный поджог, подозреваемый задержан. Соседи рассказывают, что обитатели дачного домика в последнее время много пили. Читать далее...

Директор школы об обязательной вакцинации детей: наш посыл неправильно поняли

Призыв Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии (ТКРГ) к родителям — вакцинировать своих детей к осени или готовиться к домашнему обучению — вызвал большой резонанс. Директор учебного заведения Сергей Теплов заявил Rus.Postimees, что, к сожалению, многие неправильно поняли идею школы. Читать далее...

Педофил устроил детям конкурс фотографий в обнаженном виде

Некоторое время назад в группе соцсети Facebook появился пост о фотоконкурсе. Детей просили присылать свои обнаженные фотографии, взамен были обещаны призы, главным из которых был большой ковер. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 193 жителей Эстонии