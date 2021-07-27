Картина дня: триумф эстонских фехтовальщиц, проблемы в организации вакцинации и новый уровень коронаопасности

Видео 〉 Эстонские фехтовальщицы завоевали олимпийское золото

Эстонская сборная по фехтованию встретилась в олимпийском финале со сборной Южной Кореи и одержала историческую победу - 36:32. Читать далее...

Эстонские фехтовальщицы превратили десятилетия невезения в олимпийское золото

Эстонские фехтовальщицы после восстановления независимости не покидали мировую элиту, но первые олимпийские медали сумели завоевать лишь на этих олимпийских играх в Токио (командное золото и бронза Катрины Лехис в индивидуальном турнире). Читать далее...

Олимпийские чемпионки сразу после финала: мы еще сами в это не верим

Олимпийские чемпионки Токио, фехтовальщицы Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих, Катрина Лехис, сразу после финала еще не пришли в себя и сказали репортеру Postimees, что до них пока еще не дошло, что они победили. Читать далее...

Госконтролер: у государства нет обновленного плана вакцинации

Государственный контролер Янар Хольм в направленном премьер-министру Кае Каллас письме пишет, что у государства отсутствует обновленный план вакцинации, поставленные в планах вакцинации цели неясны и не поддаются измерению, а организация вакцинации не была гибкой. Читать далее...

Из-за неразберихи с организацией вакцинации Кая Каллас прервала отпуск

Премьер-министр Кая Каллас во вторник прервала отпуск и вышла на работу, поскольку, согласно анализу Госконтроля, в организации вакцинации есть серьезные проблемы. Читать далее...

Кийк ответил на критику Хольма: обновим план вакцинации в течение этой недели

Сегодня государственный контролер Янар Хольм направил письмо премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ), в котором указал на серьезные проблемы в организации вакцинации в стране. Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) сообщил Postimees, что обновленный государственный план вакцинации, вероятно, будет готов на этой неделе. Читать далее...

ГРАФИК 〉 Опасность коронавируса выросла до светло-оранжевого уровня: правительство обсудит ограничения

Если в начале июня опасность коронавируса в Эстонии согласно системе светофоров белой книги была зеленой, то сегодня Эстония достигла уровня светло-оранжевого, то есть у нас высокий риск распространения коронавируса. В четверг правительство обсудит возможные новые ограничения. Читать далее...

В Нарве погибли мужчина и женщина: подозреваемый в поджоге арестован

24 июля Центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Пылевкиви в Нарве произошел пожар, в котором погибли 41-летняя женщина и 39-летний мужчина, сообщили в Пыхьяской окружной прокуратуре. Читать далее...

Соседи погибших в пожаре под Нарвой: в последнее время они постоянно пили

В субботу в садоводстве “Энергетик-3” под Нарвой, около Балтийской электростанции сгорел дачный домик. В пожаре погибли два человека. Прокуратура считает, что это был умышленный поджог, подозреваемый задержан. Соседи рассказывают, что обитатели дачного домика в последнее время много пили. Читать далее...

Директор школы об обязательной вакцинации детей: наш посыл неправильно поняли

Призыв Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии (ТКРГ) к родителям — вакцинировать своих детей к осени или готовиться к домашнему обучению — вызвал большой резонанс. Директор учебного заведения Сергей Теплов заявил Rus.Postimees, что, к сожалению, многие неправильно поняли идею школы. Читать далее...

Педофил устроил детям конкурс фотографий в обнаженном виде

Некоторое время назад в группе соцсети Facebook появился пост о фотоконкурсе. Детей просили присылать свои обнаженные фотографии, взамен были обещаны призы, главным из которых был большой ковер. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 193 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3243 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 193, то есть 6% от общего количества тестов. Читать далее...

С сентября цена на газ очень сильно вырастет

В связи с резким ростом цен на газ на мировом рынке Eesti Gaas с 1 сентября изменит прейскурант продажи газа населению, цена вырастет в среднем на 51 процент. Читать далее...

Учителям нельзя, а министрам можно? Могут ли высокопоставленные чиновники скрывать данные о себе?