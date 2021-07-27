Картина дня: триумф эстонских фехтовальщиц, проблемы в организации вакцинации и новый уровень коронаопасности
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 июля.
Эстонская сборная по фехтованию встретилась в олимпийском финале со сборной Южной Кореи и одержала историческую победу - 36:32. Читать далее...
Эстонские фехтовальщицы после восстановления независимости не покидали мировую элиту, но первые олимпийские медали сумели завоевать лишь на этих олимпийских играх в Токио (командное золото и бронза Катрины Лехис в индивидуальном турнире). Читать далее...
Олимпийские чемпионки Токио, фехтовальщицы Юлия Беляева, Эрика Кирпу, Ирина Эмбрих, Катрина Лехис, сразу после финала еще не пришли в себя и сказали репортеру Postimees, что до них пока еще не дошло, что они победили. Читать далее...
Государственный контролер Янар Хольм в направленном премьер-министру Кае Каллас письме пишет, что у государства отсутствует обновленный план вакцинации, поставленные в планах вакцинации цели неясны и не поддаются измерению, а организация вакцинации не была гибкой. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас во вторник прервала отпуск и вышла на работу, поскольку, согласно анализу Госконтроля, в организации вакцинации есть серьезные проблемы. Читать далее...
Сегодня государственный контролер Янар Хольм направил письмо премьер-министру Кае Каллас (Партия реформ), в котором указал на серьезные проблемы в организации вакцинации в стране. Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) сообщил Postimees, что обновленный государственный план вакцинации, вероятно, будет готов на этой неделе. Читать далее...
Если в начале июня опасность коронавируса в Эстонии согласно системе светофоров белой книги была зеленой, то сегодня Эстония достигла уровня светло-оранжевого, то есть у нас высокий риск распространения коронавируса. В четверг правительство обсудит возможные новые ограничения. Читать далее...
24 июля Центр тревоги получил сообщение о том, что на улице Пылевкиви в Нарве произошел пожар, в котором погибли 41-летняя женщина и 39-летний мужчина, сообщили в Пыхьяской окружной прокуратуре. Читать далее...
В субботу в садоводстве “Энергетик-3” под Нарвой, около Балтийской электростанции сгорел дачный домик. В пожаре погибли два человека. Прокуратура считает, что это был умышленный поджог, подозреваемый задержан. Соседи рассказывают, что обитатели дачного домика в последнее время много пили. Читать далее...
Призыв Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии (ТКРГ) к родителям — вакцинировать своих детей к осени или готовиться к домашнему обучению — вызвал большой резонанс. Директор учебного заведения Сергей Теплов заявил Rus.Postimees, что, к сожалению, многие неправильно поняли идею школы. Читать далее...
Некоторое время назад в группе соцсети Facebook появился пост о фотоконкурсе. Детей просили присылать свои обнаженные фотографии, взамен были обещаны призы, главным из которых был большой ковер. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3243 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 193, то есть 6% от общего количества тестов. Читать далее...
В связи с резким ростом цен на газ на мировом рынке Eesti Gaas с 1 сентября изменит прейскурант продажи газа населению, цена вырастет в среднем на 51 процент. Читать далее...
Нежелание министра культуры Аннели Отть обнародовать свой вакцинационный статус вызвало много споров. Обязаны ли высокопоставленные чиновники подавать гражданам пример в вопросе вакцинации или же они имеют право на конфиденциальность личных данных? Читать далее...