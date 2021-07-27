С понедельника расписание Elron изменится
Новое расписание распространяется на все направления, однако изменения будут несущественными: новое время отправления поездов изменится лишь на несколько минут.
Новое расписание распространяется на все направления, однако изменения будут несущественными: новое время отправления поездов изменится лишь на несколько минут.
«Прогресс расширения Балтийского вокзала означает, что для поездов будут введены дополнительные ограничения скорости, поэтому расписание также должно быть скорректировано. К счастью, по большей части изменения небольшие, но в случае отдельных поездов время увеличится на несколько десятков минут. Вот почему мы обязательно просим всех пассажиров уточнять свое обычное время отправления», - сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.
Информацию об изменении расписания можно будет найти на сайте Elron, а вскоре и на информационных стендах платформ ожидания.