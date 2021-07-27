Президент Литвы не видит необходимости в введении ЧС из-за ситуации с мигрантами

"Сегодня я не вижу в этом необходимости", - сказал глава государства журналистам во вторник на полигоне в Пабраде.

"Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать министерство внутренних дел и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении", - отметил он.

Ранее во вторник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что МВД предложило правительству ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

В свою очередь, председатель комитета сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Касчюнас заявил, что введение чрезвычайного положения может быть рассмотрено для взятия под контроль ситуации с миграционным кризисом. По его словам, в таком случае контроль над границей с Белоруссией взяла бы на себя армия и проникновение на территорию республики было бы невозможным.

По законам Литвы чрезвычайное положение вводит сейм, а между парламентскими сессиями это может сделать президент, однако тогда он созывает внеочередную сессию парламента, и сейм утверждает или отменяет решение главы государства. По закону чрезвычайное положение может быть введено на всей территории Литвы или на ее части - в отдельных территориально-административных единицах, пограничных участках или в других частях территории государства.

По последним данным Службы охраны государственной границы Литвы, с начала года в республике на границе с Беларусью задержали 2 тыс. 893 нелегальных мигранта. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки

Пограничники утверждают, что основная часть задержанных прибывает в Литву, чтобы затем попасть в государства Западной Европы. Политики считают наплыв мигрантов "гибридной атакой белорусского режима".