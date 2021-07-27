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  • Российские гимнастки впервые выиграли золото ОИ в командном многоборье

Российские гимнастки впервые выиграли золото ОИ в командном многоборье

Владислава Уразова. ФОТО: TATYANA ZENKOVICH

Женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла золото летней Олимпиады-2020 в Токио, заняв первое место в командном многоборье, сообщает «Интерфакс».

Российская команда, в составе которой выступили Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова, Виктория Устимова, набрала 169,28 балла.

Второе место заняла сборная США, третьей стала команда Великобритании.

Это шестая золотая медаль в активе сборной России на Играх в Токио.

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