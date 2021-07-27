Кая Каллас поздравила эстонских фехтовальщиц с победой

«13 лет с момента предыдущей олимпийской победы эстонского спортсмена и 29 лет с последней победы эстонской женщины на летних Олимпийских играх. А теперь четыре замечательных эстонских женщины - победительницы Олимпийских игр», - написала премьер.

«Когда следишь за напряженной борьбой за золотую медаль, нервы в напряжении и слезы на глазах. Спасибо, Катрина Лехис, спасибо, Юлия Беляева, спасибо, Ирина Эмбрих, спасибо, Эрика Кирпу, и поздравляю вас», - написала она.