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Кая Каллас поздравила эстонских фехтовальщиц с победой

Премьер-министр Кая Каллас. ФОТО: Stenbocki maja

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) поздравила эстонских фехтовальщиц в Facebook с олимпийской победой, пишет Postimees.

«13 лет с момента предыдущей олимпийской победы эстонского спортсмена и 29 лет с последней победы эстонской женщины на летних Олимпийских играх. А теперь четыре замечательных эстонских женщины - победительницы Олимпийских игр», - написала премьер.

«Когда следишь за напряженной борьбой за золотую медаль, нервы в напряжении и слезы на глазах. Спасибо, Катрина Лехис, спасибо, Юлия Беляева, спасибо, Ирина Эмбрих, спасибо, Эрика Кирпу, и поздравляю вас», - написала она.

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