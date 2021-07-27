ВИДЕО ⟩ Уборочная машина на ходу провалилась в огромную яму

Что именно произошло, водитель отказался объяснять, но его коллега на месте сообщил журналисту, что эта же обочина была убрана автомобилем несколько минут назад. Возвращаясь по той же дороге, машина провалилась. Под улицей есть канализация и, вероятно, яма образовалась из-за этого. «Хорошо, что машина ехала медленно, иначе она бы повредилась еще больше», - сказал рабочий, добавив, что через мгновение после аварии он развернул свой мусоровоз.

В ожидании подъемного крана все смотрели Олимпиаду рядом с застрявшей машиной.

Вскоре улица заполнилась любопытными людьми, которые пришли посмотреть, что произошло.

Когда жители близлежащих домов услышали, что из-за аварии не будет работать водопровод, они поспешно бросились домой набирать воду в ведра. «Нужно запастись водой поскорее», - сказали две женщины, убегая домой. Один мужчина крикнул через забор, что его друзья едут к нему в гости. «Что теперь делать: туалета нет, воды нет», - он ​​махнул рукой и испуганно посмотрела на дыру и большой кран перед воротами.