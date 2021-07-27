Олимпийские чемпионки прибудут в Таллинн завтра во второй половине дня

Встреча победительниц и их тренеров для СМИ и общественности состоится в 17.30 в старом здании Таллиннского аэропорта по адресу Леннуяама-теэ, 12.

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах на Олимпийских играх в Токио во вторник днем завоевала золотую медаль в командном зачете. Серебро досталось спортсменкам Южной Кореи, а бронзовые медали — фехтовальщицам Италии.

В крайне напряженной борьбе эстонские шпажистки вырвали победу у южнокорейских фехтовальщиц со счетом 36:32. В один голос олимпийские чемпионки заявили, что не могут поверить в свой успех. Все проведенные ими бои были исключительно тяжелыми и они отдали все силы для победы.

Во вторник утром эстонская сборная в полуфинале одержала победу над сборной Италии и вышла в финал. Эстонские спортсменки выиграли встречу со счетом 42:34.

Перед этим эстонские спортсменки выиграли у своих польских соперниц со счетом 29:26, хотя в какой-то момент польские фехтовальщицы вышли в лидеры с четырьмя уколами.