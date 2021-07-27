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Иран готовится заполнить вакуум после ухода американских войск из Ирака. Удастся ли это Тегерану - другой вопрос.

Вслед за Афганистаном прощаться с американскими военными пришла очередь Ирака. После встречи премьер-министра Ирака с президентом США Джо Байденом было объявлено, что все оставшиеся боевые части США будут выведены из страны к концу этого года в рамках продолжающегося "американо-иракского стратегического диалога".

Численность американских военнослужащих, вероятно, существенно не изменится, но этот шаг рассматривается как попытка помочь премьер-министру Ирака.

Здесь возникают два вопроса: что изменится в самом Ираке и не откроет ли уход американцев двери запрещенной во многих странах, в том числе и в России, группировке "Исламское государство", долгие годы терроризировавшей значительную часть Ближнего Востока?

Спустя 18 лет после вторжения в Ирак в стране осталось всего около 2500 военнослужащих регулярной американской армии, плюс небольшое и точно не известное общественности количество сил для специальных операций против ИГ.

По сравнению со 160-тысячным контингентом, оккупировавшим Ирак после вторжения, это ничтожно мало. Но даже эти силы по-прежнему становятся мишенью для атак беспилотников, предположительно, со стороны поддерживаемых Ираном боевиков.

Работа американских военных заключается в обучении и оказании помощи иракским силам безопасности, которые ведут борьбу с исламистами ИГ (организация запрещена в России).

Но присутствие американских военных в стране вызывает споры.

ФОТО: BBC

Поддерживаемые Ираном политики и вооруженные формирования требуют вывода американских войск, особенно после убийства в январе 2020 года в аэропорту Багдада главы иранской Революционной гвардии генерал-майора Касема Сулеймани и одного из главных командиров иракского шиитского ополчения.

Политические партии, поддерживающие Иран, потребовали вывода всех сил коалиции против ИГ несмотря на то, что джихадисты по-прежнему представляют нешуточную угрозу.

Все остальные тоже были бы не против вывода иностранных войск: оккупация не нравится никому.

Американцы уже давно пытаются завершить "бесконечные", по определению президента Байдена, войны на Ближнем Востоке.

Все большее внимание США привлекает Азиатско-Тихоокеанский регион и Южно-Китайское море, где в полную силу разворачивается Китай. Отсюда такая поспешность в выводе войск как из Ирака, так и из Афганистана.

"Исламское государство 2.0"?

История имеет особенность иногда повторяться. Конкретно в этом случае речь идет о возможности возвращения ИГ на прежние позиции.

С тех пор как президент Барак Обама объявил о выводе войск США из Ирака, их количество неуклонно сокращалось. В сочетании с хитросплетениями иракской политики и разрастающейся гражданской войной в соседней Сирии этого оказалось достаточно, чтобы исламисты сумели захватить Мосул и расширить зону своего влияния до размеров средней европейской страны.

Может ли история повториться? Может ли "ИГ 2.0" восстановить свои позиции и снова смести деморализованную иракскую армию, лишенную боевой поддержки США?

Авиабаза Эрбиль. ФОТО: BBC

Такое развитие событий сегодня менее вероятно по нескольким причинам.

Десять лет назад группировка ИГ смогла воспользоваться массовым недовольством иракских суннитов по отношению к весьма пристрастному шиитскому правительству премьер-министра Нури аль-Малики. Он управлял страной с 2006 по 2014 год и своими действиями против суннитского меньшинства систематически подталкивал суннитов если не ко вступлению в ряды джихадистов, то хотя бы к благосклонному к ним отношению.

Сложившееся сегодня положение вещей хотя и далеко от совершенства, но все же более приемлемо для различных этнических и религиозных групп в Ираке.

После разгрома ИГ США и Великобритания также потратили много времени и средств на подготовку иракских сил безопасности, и эта подготовка продолжится при поддержке НАТО и после ухода американских военных.

В-третьих, стратегическое руководство ИГ (или то, что от него осталось), похоже, нацелилось на операции в практически неуправляемых пространствах в Африке и в Афганистане - борьба с хорошо вооруженными силами безопасности в ближневосточном регионе его не прельщает.

Америксанские военные покидают авиабазу в Киркуке, 29 марта 2020. ФОТО: Anadolu Agency

"Иракские правительственные войска, по-видимому, сумеют сдержать атаки боевиков ИГ", - говорит Бриг Бен Барри, бывший офицер британской армии, а ныне аналитик по вопросам обороны в Международном институте стратегических исследований.

"Хотя, - добавляет он, - без политического урегулирования с иракскими суннитами фундаментальные разногласия, ведущие к мятежу, никуда не денутся".

Летом 2014 года ИГ удалось успешно провести молниеносную кампанию по всему региону отчасти и потому, что внимание Запада переключилось с Ирака на другие регионы.

Затем коалиции из 80 стран потребовалось пять долгих лет и миллиарды долларов, чтобы разгромить исламистов, и никто не хочет заново устраивать себе эту головную боль.

Поэтому, хотя американские боевые части и уходят из Ирака, Запад по-прежнему будет наблюдать за развитием ситуации в стране и особенно за тем, не превратится ли Ирак снова в плацдарм, с которого джихадисты совершают нападения - в первую очередь, на западные страны.

"Если США обнаружат, что ИГ в Ираке готовит нападение на интересы США за пределами Ирака, Вашингтон, вероятно, нанесет удар в одностороннем порядке", - говорит Барри.

У Пентагона, безусловно, есть для этого средства: в регионе сосредоточено достаточно американских военных, а в Персидском заливе находится ударная группа американского флота.

Иранский фактор

Однако в долгосрочной перспективе ситуация в регионе складывается в пользу Ирана.

Еще со времен Исламской революции 1979 года Иран пытается добиться вывода американских войск из соседних стран и утвердиться в качестве ключевого игрока в регионе.

В странах Персидского залива многого добиться Ирану не удалось: Тегерану здесь не доверяют, а у США есть военные базы во всех шести странах, в том числе и штаб-квартира 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

Корпус стражей исламской революции на параде. ФОТО: AFP

Но свержение режима Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году устранило главное препятствие на пути иранской экспансии. Тегеран воспользовался открывшейся возможностью и успешно внедрил своих шиитских ополченцев в структуру системы безопасности Ирака, а его союзники имеют немало голосов в парламенте.

Гражданская война в Сирии позволила Ирану ввести туда значительные военные силы, а в соседнем Ливане союзник Ирана - группировка "Хезболла", - стала самой мощной силой в стране.

Тегеран никуда не торопится. Иранские лидеры рассчитывают, что давление - как явное, так и скрытое, - в итоге выдавит американцев с Ближнего Востока - хотя бы в военном отношении.

Отсюда частые ракетные обстрелы американских баз, налеты беспилотников и постоянная поддержка Ираном гражданских протестов против присутствия американских военных.