Галерея ⟩ В центре Пярну столкнулись три машины, движение нарушено

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сказала, что об аварии в полицию сообщили около 17.20.

По словам Вирк, в ходе аварии люди не пострадали, однако получили повреждения попавшие в ДТП машины: BMW, Peugeot и Audi. Дальше повреждениями займется страховая фирма.