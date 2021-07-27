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  • В центре Пярну столкнулись три машины, движение нарушено

Галерея ⟩ В центре Пярну столкнулись три машины, движение нарушено

В центре Пярну на улице Лай сегодня вечером столкнулись три машины. Оба направления движения закрыты, пишет Pärnu Postimees.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сказала, что об аварии в полицию сообщили около 17.20.

По словам Вирк, в ходе аварии люди не пострадали, однако получили повреждения попавшие в ДТП машины: BMW, Peugeot и Audi. Дальше повреждениями займется страховая фирма.

Пресс-секретарь отметила, что, хотя движение из-за аварии нарушено, ищут быстрый выход из ситуации. Также выясняется причина аварии.

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