Галерея ⟩ В центре Пярну столкнулись три машины, движение нарушено
В центре Пярну на улице Лай сегодня вечером столкнулись три машины. Оба направления движения закрыты, пишет Pärnu Postimees.
В центре Пярну на улице Лай сегодня вечером столкнулись три машины. Оба направления движения закрыты, пишет Pärnu Postimees.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сказала, что об аварии в полицию сообщили около 17.20.
По словам Вирк, в ходе аварии люди не пострадали, однако получили повреждения попавшие в ДТП машины: BMW, Peugeot и Audi. Дальше повреждениями займется страховая фирма.
Пресс-секретарь отметила, что, хотя движение из-за аварии нарушено, ищут быстрый выход из ситуации. Также выясняется причина аварии.