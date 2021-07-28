Коронавирус подтвержден у 173 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 76 человек. Из них 59 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Пярнумаа прибавилось 25, в Тартумаа — 18, в Ида-Вирумаа — 12, в Вильяндимаа — десять, в Рапламаа — шесть, в Ляэне- и Ярвамаа — по четыре, в Вырумаа — три, в Йыгевамаа и на Сааремаа — по два, в Ляэне-Виру и Пыльвамаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае девяти положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 96 случаев на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 3,2%.

За сутки в больницах открыли шесть новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 35 пациентов. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 59 лет, из них 18 человек (51%) старше 60 лет. Новых смертей не зафиксировано.

В течение дня было введено 6142 дозы вакцины, всего было вакцинировано 627 375 человек и 552 952 человека завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).