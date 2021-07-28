Департамент здоровья: без ограничений в сентябре у нас будет по 2500 зараженных в день
По данным Департамента здоровья, коэффициент заражения коронавирусом R во всей Эстонии составляет 1,25. «Рост связан с доминированием дельта-штамма и проведением различных мероприятий», - объяснили в ведомстве. Поэтому, согласно прогнозам Департамента здоровья, если мероприятия не будут ограничены, а рост заражаемости продолжится, то в сентябре у нас уже будет сто госпитализированных с Covid-19 человек, передает Postimees.