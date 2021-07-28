Департамент здоровья: без ограничений в сентябре у нас будет по 2500 зараженных в день

«Учитывая, что R высокий, ожидается, что только из-за мероприятий на 30-й неделе прибавится почти 200 вторичных случаев. Без ограничений на число участников меропрятий в середине сентября у нас уже будет до 2500 больных в день», - прогнозирует Департамент здоровья.

Согласно прогнозу, уже на следующей неделе можно ожидать около 1000 зараженных в неделю. В конце августа или в начале сентября — уже 1000 зараженных в день, если не введут ограничений и вирус будет распространяться в том же темпе.

«Несмотря на то, что рост заболеваемости был в основном вызван молодежью, ожидается, что рост будет наблюдаться и среди пожилых людей. В то же время ожидается увеличение числа пациентов в больницах, которое к осени может снова вырасти до сотен без принятия дополнительных мер», - описывает Департамент здоровья.

На прошлой неделе заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, за исключением 70-74-летних. «По сравнению с предыдущими неделями, больше всего заболевших среди молодых людей трудоспособного возраста, социально активного населения», - отмечает ведомство.