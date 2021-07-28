Ср, 28.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Департамент здоровья: без ограничений в сентябре у нас будет по 2500 зараженных в день

Департамент здоровья: без ограничений в сентябре у нас будет по 2500 зараженных в день

Стационарное лечение. ФОТО: Sander Ilvest

По данным Департамента здоровья, коэффициент заражения коронавирусом R во всей Эстонии составляет 1,25. «Рост связан с доминированием дельта-штамма и проведением различных мероприятий», - объяснили в ведомстве. Поэтому, согласно прогнозам Департамента здоровья, если мероприятия не будут ограничены, а рост заражаемости продолжится, то в сентябре у нас уже будет сто госпитализированных с Covid-19 человек, передает Postimees.

«Учитывая, что R высокий, ожидается, что только из-за мероприятий на 30-й неделе прибавится почти 200 вторичных случаев. Без ограничений на число участников меропрятий в середине сентября у нас уже будет до 2500 больных в день», - прогнозирует Департамент здоровья.

Согласно прогнозу, уже на следующей неделе можно ожидать около 1000 зараженных в неделю. В конце августа или в начале сентября — уже 1000 зараженных в день, если не введут ограничений и вирус будет распространяться в том же темпе. 

«Несмотря на то, что рост заболеваемости был в основном вызван молодежью, ожидается, что рост будет наблюдаться и среди пожилых людей. В то же время ожидается увеличение числа пациентов в больницах, которое к осени может снова вырасти до сотен без принятия дополнительных мер», - описывает Департамент здоровья. 

На прошлой неделе заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах, за исключением 70-74-летних. «По сравнению с предыдущими неделями, больше всего заболевших среди молодых людей трудоспособного возраста, социально активного населения», - отмечает ведомство.

В июле было секвенировано 684 варианта дельта-штамма, из них 10,5% составляют привезенные случаи. Из России привезли 31 случай, из Турции — 14, из Финляндии — четыре. В течение последней недели добавилось 185 случаев, из них 25 были привезены из других стран.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back