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  • Поножовщина в Мустамяэ: полиция задержала попытавшегося скрыться злоумышленника

Поножовщина в Мустамяэ: полиция задержала попытавшегося скрыться злоумышленника

Фото иллюстративное. ФОТО: Toomas Huik

Во вторник, 27 июля в Таллинне полиция поймала мужчину, который серьезно ранил ножом своего знакомого, причинив тому серьезные травмы.

Кровопролитие произошло на улице Таммсааре в Мустамяэ, где, по предварительным данным, 44-летний мужчина схватил нож и ударил своего знакомого 30-летнего мужчину.

Скорая помощь доставила тяжелораненого в больницу. Позже полиция задержала 44-летнего мужчину, который скрылся с места происшествия.

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