Поножовщина в Мустамяэ: полиция задержала попытавшегося скрыться злоумышленника
Во вторник, 27 июля в Таллинне полиция поймала мужчину, который серьезно ранил ножом своего знакомого, причинив тому серьезные травмы.
Во вторник, 27 июля в Таллинне полиция поймала мужчину, который серьезно ранил ножом своего знакомого, причинив тому серьезные травмы.
Кровопролитие произошло на улице Таммсааре в Мустамяэ, где, по предварительным данным, 44-летний мужчина схватил нож и ударил своего знакомого 30-летнего мужчину.
Скорая помощь доставила тяжелораненого в больницу. Позже полиция задержала 44-летнего мужчину, который скрылся с места происшествия.