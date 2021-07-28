Галерея ⟩ Эстонский бренд электросамокатов открыл представительский магазин в Париже

По информации компании, было принято решение представить себя более широкой аудитории, в первую очередь во Франции, потому что Париж - это город с почти 2,2 миллионами жителей, и популярность скутеров там значительно выросла в результате пандемии и инфраструктурных изменений.

Магазин на Рю де Риволи, главной улице Парижа, открыт со вторника по субботу. Там желающие могут записаться на тестирование перед покупкой. Размер представительского магазина составляет 100 квадратных метров, и, помимо покупки и обслуживания самокатов, вскоре покупатели смогут приобрести шлемы, замки и другие аксессуары для скутеров, а также изготовленные в сотрудничестве с модельером Реэт Аус блузки.

«Мы видим, что Париж все больше движется к более экологичной городской организации, что побуждает людей искать альтернативные варианты транспорта. Владение самокатами становится все более и более популярным во Франции, и в лице Äike мы представляем безопасный самокат, разработанный и изготовленный нашими инженерами», - прокомментировала на открытии представительского магазина в Париже руководитель операционного подразделения Äike Сигрид Оявеэ.

Компания Äike, получившая широкую известность на эстонском рынке, на сегодняшний день собрала предварительные отзывы от почти сотни пользователей и провела деятельность по развитию, чтобы улучшить пользовательский опыт. По заявлению компании, полученные отзывы подчеркнули широкую парковочную платформу Äikese, пневматические шины, двойную тормозную систему и противоугонные функции, которые позволяют оставлять скутер на улице.