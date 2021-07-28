Коронавирус в Турции набирает обороты: в стране максимум новых заразившихся с начала мая

«Мы достигли такого количества случаев, которое вызывает тревогу по поводу возможности держать эпидемию под контролем. Это может остановить воля, которую мы проявим. Соблюдайте меры предосторожности и делайте прививку», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в Турции был объявлен самый длительный с начала пандемии локдаун — с 29 апреля до 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. До 1 июня действовал ежедневный комендантский час с 21:00 до 5:00 и круглосуточный комендантский час по субботам и воскресеньям, а рестораны и кафе работали только навынос и доставку. С 1 июля комендантский час в Турции был полностью отменен в связи с улучшением эпидситуации в стране.