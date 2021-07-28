В Таллинне приступил к работе велопатруль МуПо

Поскольку штаб-квартира МуПо находится в Пыхья -Таллинне в непосредственной близости от пляжа Штрооми, первый рейд прошел именно там.

Велопатруль побывал у береговых спасателей пляжа Штрооми, по словам которых жизнь на пляже пробуждается к 16 часам, когда появляются нетрезвые лица и употребляющие алкоголь компании, нарушающие порядок.

По-прежнему остаются проблемы и с выгулом собак. "Тут уместно напомнить, что находиться на пляже с животными запрещено, и это касается всех таллиннских пляжей. Запрещено в публичных местах, в том числе и на пляжах, и употребление алкоголя",- подчеркивает МуПо.