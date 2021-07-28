Медпредприятие Confido открыло еще три пункта тестирования

Предприятие недавно открыло пункты тестирования в Вильянди, Хаапсалу и в Viru keskus в Таллинне, теперь у Confido 17 пунктов, где ежедневно можно проводить больше 3000 тестов на антиген, сообщает Confido. Результаты вместе с дорожными сертификатами можно получить самое позднее через 30 минут.

Кроме Таллинна пункты тестирования Confidо действуют также в Пярну, Раквере, Тарту, Нарве, Выру, Хаапсалу, Курессааре и Вильянди.