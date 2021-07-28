Стала известна причина аварии парома, на борту которого находилась президент

По словам члена правления и руководителя судоходства TS Laevad Гульдара Кивро, комиссия по внутреннему расследованию аварии парома «Тылль» сегодня пришла к выводу, что авария произошла не по вине человека: «Мы изучили все имеющиеся у нас материалы в связи с аварией с паромом "Тылль". Основываясь на них, мы можем сделать вывод, что старший штурман, который управлял паромом, сделал все со своей стороны, чтобы остановить судно».

«Все указывает на то, что авария произошла в результате технической неисправности. Какой именно произошел сбой, покажет дальнейшее расследование», - добавил Кивро.

Расследование началось с внутреннего дознания, которое показало, что авария произошла из-за технической неисправности. К дальнейшим расследованиям будут привлечены все производители используемых устройств.

Как известно TS Laevad, Центр расследований в области безопасности, с которым компания всячески сотрудничает для выяснения причин аварии, также инициирует независимое расследование. Свое расследование проводит и отдел безопасности Транспортного департамента.

Во момент аварии на мостике парома «Тылль» не было посторонних.

TS Laevad предоставит дополнительную информацию для дальнейшего расследования в течение новой недели.

Хельме интересовался президентом

Вице-председатель EKRE Март Хельме интересовался, правда ли, что президент Керсти Кальюлайд посещала капитанский мостик до аварии, а капитан в момент аварии покинул мостик, чтобы проводить главу государства в свой кабинет.