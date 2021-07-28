Стала известна причина аварии парома, на борту которого находилась президент
Авария с паромом «Тылль» в порту Куйвасту 22 июля произошла не из-за человеческой ошибки. Как сообщила фирма TS Laevad, произошла техническая ошибка, пишет Postimees.
Авария с паромом «Тылль» в порту Куйвасту 22 июля произошла не из-за человеческой ошибки. Как сообщила фирма TS Laevad, произошла техническая ошибка, пишет Postimees.
По словам члена правления и руководителя судоходства TS Laevad Гульдара Кивро, комиссия по внутреннему расследованию аварии парома «Тылль» сегодня пришла к выводу, что авария произошла не по вине человека: «Мы изучили все имеющиеся у нас материалы в связи с аварией с паромом "Тылль". Основываясь на них, мы можем сделать вывод, что старший штурман, который управлял паромом, сделал все со своей стороны, чтобы остановить судно».
«Все указывает на то, что авария произошла в результате технической неисправности. Какой именно произошел сбой, покажет дальнейшее расследование», - добавил Кивро.
Расследование началось с внутреннего дознания, которое показало, что авария произошла из-за технической неисправности. К дальнейшим расследованиям будут привлечены все производители используемых устройств.
Как известно TS Laevad, Центр расследований в области безопасности, с которым компания всячески сотрудничает для выяснения причин аварии, также инициирует независимое расследование. Свое расследование проводит и отдел безопасности Транспортного департамента.
Во момент аварии на мостике парома «Тылль» не было посторонних.
TS Laevad предоставит дополнительную информацию для дальнейшего расследования в течение новой недели.
Хельме интересовался президентом
Вице-председатель EKRE Март Хельме интересовался, правда ли, что президент Керсти Кальюлайд посещала капитанский мостик до аварии, а капитан в момент аварии покинул мостик, чтобы проводить главу государства в свой кабинет.
Руководитель Центра расследований в области безопасности Рене Арикас отметил, что на основании полученной на данный момент информации цент не считает необходимым начинать производство в связи с аварией, также их не касается, кто находился на судне в момент аварии. Однако Арикас подтвердил, что сбор данных все еще продолжается, и нельзя исключать, что в какой-то момент возникнет необходимость начать расследование. Например, данные с черного ящика еще не получены.