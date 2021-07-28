Джулиан Ассанж. ФОТО: BBC News

Основанием послужили ошибки и нарушения в ходатайстве о предоставлении гражданства, которое Ассанж подал, когда укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне от судебного преследования со стороны США.

Эквадор лишил гражданства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Основанием послужили ошибки и нарушения в ходатайстве о предоставлении гражданства, которое Ассанж подал, когда укрывался в эквадорском посольстве в Лондоне от судебного преследования со стороны США.

Ассанжу, находящемуся сейчас в лондонской тюрьме Белмарш, направлено письменное уведомление.

Он получил эквадорский паспорт в январе 2018 года. Суд обнаружил в его ходатайстве и сопровождающих материалах многочисленные нестыковки, поддельные подписи и подмену документов.

Эквадорский адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент был лишен права на справедливое разбирательство, поскольку не имел возможности выступить перед судом с объяснениями.

плакат Ассанжа ФОТО: EPA

В интервью телеканалу CNN и агентству AP он сказал, что обжалует решение. По его словам, дело не только в Ассанже, но в соблюдении прав человека и соблюдении надлежащих процедур при рассмотрении вопросов гражданства.

Министерство иностранных дел Эквадора заявило, что суд принял независимое решение и не допустил нарушений при рассмотрении дела, начавшегося при предыдущем правительстве.

Левый политик Ленин Морено, бывший в 2018 году президентом Эквадора, намеревался наделить Ассанжа статусом дипломата, чтобы он мог беспрепятственно выехать из Британии в Эквадор.

Скандал века

"Дело Ассанжа" началось в 2012 году, когда на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, в том числе дипломатическая переписка и информация военного характера.

США выдвинули против находившегося на тот момент в Британии Ассанжа 17 обвинений в разглашении государственной тайны и одно - в компьютерном хакерстве.

Американские прокуроры заявили, что своими разоблачениями он поставил под угрозу жизни агентов американской разведки в ряде стран, прежде всего ближневосточных.

Женщина в маске ФОТО: Reuters

Если его экстрадируют в США и признают виновным по всем пунктам, ему по совокупности будет грозить до 175 лет заключения.

Многочисленные сторонники Ассанжа заявляли,что обнародовать общественно значимую информацию - призвание и долг журналиста, что он не обязан хранить чужие секреты, и лучше бы Соединенным Штатам вместо преследования Ассанжа, не являющегося даже их гражданином, поискать своих должностных лиц, "сливших" ему данные.

Пока удалось выявить лишь одного - сержанта американской армии Брэдли Мэннинга, действовавшего, по его словам, из идейных побуждений, приговоренного к 35 годам тюрьмы и помилованного в январе 2017 года Бараком Обамой.

В заключении бывший сержант провел операцию по смене пола и зовется теперь Челси Мэннинг.

Бесконечные тяжбы

Одновременно Швеция направила Британии запрос об экстрадиции Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Две женщины, чьи имена не разглашались, заявили, что он вступал с ними в сексуальный контакт без презерватива вопреки их воле.

По словам одной из них, она в тот момент была пьяна и плохо сознавала, что делает. В большинстве стран подобные действия считаются неэтичными, но не образуют состава преступления, однако в Швеции подлежат уголовному преследованию.

Опасаясь выдачи в Швецию и возможной впоследствии передачи Соединенным Штатам, Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел семь лет.

Джулиан Ассанж ФОТО: Reuters

В ноябре 2019 года шведский суд закрыл дело об изнасиловании в связи с истечением срока давности и недостатком доказательств.

По словам эквадорских дипломатов, Ассанж нарушал их покой, катаясь по территории посольства на скутере, и оскорблял персонал.

Власти Эквадора раздражали также его заявления в поддержку независимости Каталонии, что могло повредить их отношениям с культурно близкой Испанией.

В январе 2019 года к власти в Эквадоре пришел Рафаэль Корреа - первый правый президент этой страны за последние 20 лет. В апреле Ассанж был выдворен из посольства и немедленно арестован британской полицией за бегство от правосудия.

В январе 2021 года суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа на том основании, что в таком случае он может покончить с собой.

В начале июля Верховный суд Соединенного Королевства признал право министерства юстиции США обжаловать это решение.