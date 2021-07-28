Премьер-министр Кая Каллас вакцинировалась от коронавируса

«Тем, кто переболел коронавирусом, семейные врачи рекомендуют полгода спустя пройти вакцинацию, - написала Каллас в Facebook. - У меня эти полгода пролетели незаметно и сегодня я побывала в Ида-Таллиннской Центральной больнице и привилась. Защитный укол получен!».

Кая Каллас привилась вакциной Modrena. ФОТО: Peaministri büroo

По словам Каллас, время на вакцинацию в Таллинне она забронировала в электронной регистратуре digilugu.ee , у нее была возможность выбрать из нескольких сотен вариантов времени. «Такой же широкой должна быть возможность выбора во всех регионах Эстонии, кроме того, должна быть возможность бронировать себе время в любом регионе страны. Работа во имя достижения такой возможности должна сейчас получить новый импульс», - подчеркнула Каллас.