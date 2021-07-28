Премьер-министр Кая Каллас вакцинировалась от коронавируса
У премьер-министра Каи Каллас прошло полгода после того, как она переболела COVID-19, в среду Каллас вакцинировалась от коронавируса. Postimees пишет, что Каллас привилась вакциной Moderna.
У премьер-министра Каи Каллас прошло полгода после того, как она переболела COVID-19, в среду Каллас вакцинировалась от коронавируса. Postimees пишет, что Каллас привилась вакциной Moderna.
«Тем, кто переболел коронавирусом, семейные врачи рекомендуют полгода спустя пройти вакцинацию, - написала Каллас в Facebook. - У меня эти полгода пролетели незаметно и сегодня я побывала в Ида-Таллиннской Центральной больнице и привилась. Защитный укол получен!».
По словам Каллас, время на вакцинацию в Таллинне она забронировала в электронной регистратуре digilugu.ee , у нее была возможность выбрать из нескольких сотен вариантов времени. «Такой же широкой должна быть возможность выбора во всех регионах Эстонии, кроме того, должна быть возможность бронировать себе время в любом регионе страны. Работа во имя достижения такой возможности должна сейчас получить новый импульс», - подчеркнула Каллас.
«Уже через пять недель возобновятся занятия в школе. Европейский департамент лекарственных средств подтвердил, что вакцинами mRNA разрешено прививать детей уже с 12-летнего возраста. Осень ближе, чем мы можем себе представить посреди прекрасного лета. Почти 553 000 жителей Эстонии уже полностью привиты, более 627 000 человек получили один укол. Если пройти вакцинацию сейчас, то можно будет получить защиту и себе, и детям уже к началу осени. Будьте здоровы, берегите себя и, пожалуйста, вакцинируйтесь!» - призвала премьер-министр.