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  • Автомобиль врезался в мотоцикл: пострадавшего увезли в больницу

Галерея ⟩ Автомобиль врезался в мотоцикл: пострадавшего увезли в больницу

Сегодня вечером в Тарту произошла авария, в ходе которой пострадал мотоциклист, пишет Tartu Postimees.

Сегодня около шести часов вечера в тартуском районе Аннелинн произошла авария, в ходе которой около здания A. Le Coq выполнявший левый поворот водитель Honda Civic не заметил мотоциклиста

По первоначальным данным, водитель начал поворачивать налево на автозаправку и не заметил мотоциклиста, ехавшего ему навстречу, пока столкновение не стало неизбежным.

Мотоциклист, которого сбила машина, был доставлен в больницу. На нем был шлем.

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