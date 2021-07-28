Галерея ⟩ Автомобиль врезался в мотоцикл: пострадавшего увезли в больницу
Сегодня вечером в Тарту произошла авария, в ходе которой пострадал мотоциклист, пишет Tartu Postimees.
Сегодня вечером в Тарту произошла авария, в ходе которой пострадал мотоциклист, пишет Tartu Postimees.
Сегодня около шести часов вечера в тартуском районе Аннелинн произошла авария, в ходе которой около здания A. Le Coq выполнявший левый поворот водитель Honda Civic не заметил мотоциклиста
По первоначальным данным, водитель начал поворачивать налево на автозаправку и не заметил мотоциклиста, ехавшего ему навстречу, пока столкновение не стало неизбежным.
Мотоциклист, которого сбила машина, был доставлен в больницу. На нем был шлем.