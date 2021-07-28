Питьевая вода для нарвских дачников может стать бесплатной: депутаты планируют оплачивать ее из городского бюджета

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Кудрукюла - самый большой дачный район Нарвы, здесь около 4,5 тысяч участков. В районе нет водопровода, но действуют пять скважин, из которых можно носить питьевую воду. Две из них принадлежат садоводствам “Балтика” и “Светофор”. Еще три скважины пробурил, оборудовал и запустил в работу в 2017 году город, после чего передали их ответственным пользователям - СТ “Дружба Плюс”, “Гвоздика” и “Октообер”.

Согласно договору между городом и ответственными пользователями, скважины принадлежат городу, но эти три садоводства обслуживают их за свой счет и сами собирают с дачников деньги за воду. И в случае скважины в "Дружба Плюс" многие дачники недовольны.

Председатель "Балтики" Елена Вальме отмечает, что договор с городом не предусматривает никакой отчетности:

“Тебе дали нефтяную вышку - только собирай деньги, - говорит Елена Вальме. - Она сидит на этой скважине, как на нефтяной вышке, и всем рассказывает, что это очень дорого”.