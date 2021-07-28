Питьевая вода для нарвских дачников может стать бесплатной: депутаты планируют оплачивать ее из городского бюджета
Садоводческие товарищества Нарвы несколько лет спорят из-за городских скважин с питьевой водой, которую продают дачникам три назначенных городом СТ. В горсобрании подготовлен (но пока не принят) документ, по которому за питьевую воду для дачников будет платить город. Сторонники бесплатной воды считают, что это разрубит запутанный узел противоречий вокруг скважин. Противники говорят, что это предвыборный ход.