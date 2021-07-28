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  • Питьевая вода для нарвских дачников может стать бесплатной: депутаты планируют оплачивать ее из городского бюджета

Питьевая вода для нарвских дачников может стать бесплатной: депутаты планируют оплачивать ее из городского бюджета

Так запасаются подземной питьевой водой в садоводческом товариществе "Светофор". ФОТО: Илья Смирнов

Садоводческие товарищества Нарвы несколько лет спорят из-за городских скважин с питьевой водой, которую продают дачникам три назначенных городом СТ. В горсобрании подготовлен (но пока не принят) документ, по которому за питьевую воду для дачников будет платить город. Сторонники бесплатной воды считают, что это разрубит запутанный узел противоречий вокруг скважин. Противники говорят, что это предвыборный ход.

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Кудрукюла - самый большой дачный район Нарвы, здесь около 4,5 тысяч участков. В районе нет водопровода, но действуют пять скважин, из которых можно носить питьевую воду. Две из них принадлежат садоводствам “Балтика” и “Светофор”. Еще три скважины пробурил, оборудовал и запустил в работу в 2017 году город, после чего передали их ответственным пользователям - СТ “Дружба Плюс”, “Гвоздика” и “Октообер”.

Согласно договору между городом и ответственными пользователями, скважины принадлежат городу, но эти три садоводства обслуживают их за свой счет и сами собирают с дачников деньги за воду. И в случае скважины в "Дружба Плюс" многие дачники недовольны.

Председатель "Балтики" Елена Вальме отмечает, что договор с городом не предусматривает никакой отчетности:

“Тебе дали нефтяную вышку - только собирай деньги, - говорит Елена Вальме. - Она сидит на этой скважине, как на нефтяной вышке, и всем рассказывает, что это очень дорого”.

Инна Метляева, напротив, уверяет, что “Дружба Плюс” единственный основной пользователь, который ежегодно отправляет письменный финансовый отчёт в профильную комиссию городского собрания.

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