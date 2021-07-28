Картина дня: триумфальное возвращение фехтовальщиц, мрачный прогноз Департамента здоровья и инцидент на Штромке

Репортаж из клиники: как медсестры травматологии переживали за олимпийскую чемпионку Юлию Беляеву и почему

Коридор отделения травматологии клиники пуст. Пациенты только что пообедали, впереди тихий час. В помещении персонала за дверью воздух звенит от напряжения. Медсестры и врачи сидят, уставившись в экран телевизора, по которому передают финал фехтовального турнира ОИ в Токио. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 173 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3172 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 173, то есть 5,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Премьер-министр Каллас: я не знаю, вакцинирована ли Аннели Отть

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала во вторник в интервью Postimees, что не знает, вакцинирована ли министр культуры Аннели Отть (Центристская партия). По словам премьер-министра, высказывания Отть не повлияют на работу правительства. Она отметила, что правительственный кабинет придерживается единой позиции: вакцинация необходима, чтобы общество не было ни в чем ограничено. Отставки Отть не будет. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 На станции отходов Ragn-Sells горит мусор, жителям Ласнамяэ рекомендуют не открывать окна

Пыхьяский спасательный центр рано утром в среду сообщил о пожаре на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне, дым от которого распространялся в сторону центра города и района Ласнамяэ. Читать далее...

Преступник скачал почти 300 000 фотографий на документы жителей Эстонии

Эксперты Департамента государственной инфосистемы (RIA) и Департамента полиции и погранохраны (PPA) прервали скачивание сотен тысяч фотографий из базы данных удостоверяющих личность документов — скачивание данных оказалось возможным из-за уязвимости в услуге предоставления фотографий, которой управляет RIA. Читать далее...

Артист балета "Эстонии" Анатолий Архангельский тяжело заболел, эстонские врачи оказались бессильны

Эстонский артист балета Анатолий Архангельский срочно нуждается в помощи по борьбе с тяжелым и редким заболеванием в итальянской больнице. Сбор средств на помощь Анатолию и его семье организовал Эстонский союз балета. Читать далее...

Стала известна причина аварии парома, на борту которого находилась президент

Авария с паромом «Тылль» в порту Куйвасту 22 июля произошла не из-за человеческой ошибки. Как сообщила фирма TS Laevad, произошла техническая ошибка. Читать далее...

Золото! Латвийские баскетболисты 3х3 обыграли россиян в финале Олимпиады

Латвийские баскетболисты 3х3 завоевали золотые медали летних Олимпийских игр в Токио. Читать далее...

Премьер-министр Кая Каллас вакцинировалась от коронавируса

У премьер-министра Каи Каллас прошло полгода после того, как она переболела COVID-19, в среду Каллас вакцинировалась от коронавируса. Postimees пишет, что Каллас привилась вакциной Moderna. Читать далее...

Эстонские фехтовальщицы не обязаны своим триумфом большим деньгам и множеству спонсоров

Эстонским фехтовальщицам удалось сделать на Олимпийских играх то, чего ждали более 15 лет. В 2006 году лыжники выиграли несколько олимпийских медалей на одном участке. Однако есть важное различие между Союзом фехтования и тогдашней Союзом лыжного спорта: возможности и финансы этих двух спортивных организаций несопоставимы. Читать далее...

Виновные в инциденте на складе Департамента здоровья так и не были найдены

Расследование межведомственной комиссии не пролило нового света на обстоятельства порчи лекарств на складе Департамента здоровья. Виновных обнаружить не удалось, департаменту рекомендовано создать отдельное структурное подразделение, отвечающее за работу центрального склада и его отделений. Читать далее...

Питьевая вода для нарвских дачников может стать бесплатной: депутаты планируют оплачивать ее из городского бюджета