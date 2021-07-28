Картина дня: триумфальное возвращение фехтовальщиц, мрачный прогноз Департамента здоровья и похищение фотографий
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 июля.
Сегодня вечером сборная Эстонии по фехтованию, выигравшая вчера золото, возвращается в Эстонию с Олимпийских игр в Токио. Смотрите прямую трансляцию и читайте блог. Читать далее...
Знаменательный момент: множество жителей Эстонии пришли встретить олимпийских чемпионок – женскую сборную по фехтованию. В приемном холле старого павильона Таллиннского аэропорта вдруг раздается воинственное звучание японского барабана тайко. В зал входят Юлия Беляева, Катрина Лехис, Ирина Эмбрих и Эрика Кирпу. На лицах расплываются улыбки и зал чествует наших героинь, олимпийских чемпионок. Читать далее...
Как и в предыдущие недели, заболевание преимущественно регистрируется среди социально активного молодого населения трудоспособного возраста. Рост заболеваемости связан как с дельта-штаммом, так и с проведением мероприятий; количество новых случаев возросло на 70%. Каждый человек можно снизить риски, связанные с распространением инфекции, пройдя вакцинацию. Читать далее...
Эксперты Департамента государственной инфосистемы (RIA) и Департамента полиции и погранохраны (PPA) прервали скачивание сотен тысяч фотографий из базы данных удостоверяющих личность документов — скачивание данных оказалось возможным из-за уязвимости в услуге предоставления фотографий, которой управляет RIA. Читать далее...
Во вторник в Таллинне на пляже Штромка береговая охрана G4S, как утверждает представитель компании, помогла выбраться из воды агрессивному нетрезвому мужчине. Распространяющееся в соцсети видео с отрезком произошедшего случая вызвало возмущение многих людей: по мнению некоторых, спасатель ведет себя некорректно и, скорее, угрожает здоровью мужчины, чем спасает. Читать далее...
Финал Олимпийских игр-2020 по академической гребле в мужских парных четверках состоялся ранним утром 28 июля. Эстонию на этих соревнованиях представляли Каспар Таймсоо, Юри-Микк Удам, Аллар Рая и Мартин Алликвеэ. Читать далее...
Каждый день Анастасии Полуботко начинается с Инстаграма: там девушка учит всех желающих... эстонскому языку. Все бы ничего, но пять лет назад москвичка, мечтавшая о карьере музыканта, даже не предполагала, что судьба крепко свяжет ее с Эстонией и преподаванием государственного языка. Читать далее...
Министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть заявил в прямом эфире Postimees, что ожидающее утверждения правительством требование к сфере услуг по проверке вакцинных сертификатов является обязательным для предпринимателей. Согласно всем предпосылкам, правительство введет правила внутригосударственного использования сертификатов в конце недели. Читать далее...
Случай с эстонским консулом привлек внимание и с точки зрения освещения события в российской прессе, что характеризовалось несколькими любопытными моментами. Попробую изложить свои мысли, рассматривая лишь общедоступные детали в этой большой картине. Читать далее...
Коридор отделения травматологии клиники пуст. Пациенты только что пообедали, впереди тихий час. В помещении персонала за дверью воздух звенит от напряжения. Медсестры и врачи сидят, уставившись в экран телевизора, по которому передают финал фехтовального турнира ОИ в Токио. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3172 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 173, то есть 5,5% от общего количества тестов. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) сказала во вторник в интервью Postimees, что не знает, вакцинирована ли министр культуры Аннели Отть (Центристская партия). По словам премьер-министра, высказывания Отть не повлияют на работу правительства. Она отметила, что правительственный кабинет придерживается единой позиции: вакцинация необходима, чтобы общество не было ни в чем ограничено. Отставки Отть не будет. Читать далее...
Пыхьяский спасательный центр рано утром в среду сообщил о пожаре на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне, дым от которого распространялся в сторону центра города и района Ласнамяэ. Читать далее...
Эстонский артист балета Анатолий Архангельский срочно нуждается в помощи по борьбе с тяжелым и редким заболеванием в итальянской больнице. Сбор средств на помощь Анатолию и его семье организовал Эстонский союз балета. Читать далее...
Авария с паромом «Тылль» в порту Куйвасту 22 июля произошла не из-за человеческой ошибки. Как сообщила фирма TS Laevad, произошла техническая ошибка. Читать далее...
Латвийские баскетболисты 3х3 завоевали золотые медали летних Олимпийских игр в Токио. Читать далее...
У премьер-министра Каи Каллас прошло полгода после того, как она переболела COVID-19, в среду Каллас вакцинировалась от коронавируса. Postimees пишет, что Каллас привилась вакциной Moderna. Читать далее...
Эстонским фехтовальщицам удалось сделать на Олимпийских играх то, чего ждали более 15 лет. В 2006 году лыжники выиграли несколько олимпийских медалей на одном участке. Однако есть важное различие между Союзом фехтования и тогдашней Союзом лыжного спорта: возможности и финансы этих двух спортивных организаций несопоставимы. Читать далее...
Расследование межведомственной комиссии не пролило нового света на обстоятельства порчи лекарств на складе Департамента здоровья. Виновных обнаружить не удалось, департаменту рекомендовано создать отдельное структурное подразделение, отвечающее за работу центрального склада и его отделений. Читать далее...
Садоводческие товарищества Нарвы несколько лет спорят из-за городских скважин с питьевой водой, которую продают дачникам три назначенных городом СТ. В горсобрании подготовлен (но пока не принят) документ, по которому за питьевую воду для дачников будет платить город. Сторонники бесплатной воды считают, что это разрубит запутанный узел противоречий вокруг скважин. Противники говорят, что это предвыборный ход. Читать далее...