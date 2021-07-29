Число инфицированных коронавирусом продолжит расти

"Во многих странах первичный скачок заболеваемости был очень стремительным. У нас он происходит даже немного медленнее. Но это может быть связано и с тем, что не все люди проходят тестирование, нужно изучить все факторы. Тем не менее в ближайшее время, число позитивных тестов, очевидно, продолжит расти", - отметила глава научного совета Ирья Лутсар.