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Число инфицированных коронавирусом продолжит расти

Человек в медицинской маске. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В Эстонии началась третья волна коронавируса: за текущий год показатель инфицирования достиг рекордно высокой отметки, и вероятнее всего, продолжит расти в ближайшее время, пишет Rus.ERR.

"Во многих странах первичный скачок заболеваемости был очень стремительным. У нас он происходит даже немного медленнее. Но это может быть связано и с тем, что не все люди проходят тестирование, нужно изучить все факторы. Тем не менее в ближайшее время, число позитивных тестов, очевидно, продолжит расти", - отметила глава научного совета Ирья Лутсар.

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